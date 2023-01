Critica AMLO encapuchados para marcha contra Guardia Nacional en el Metro

Al calificar de hipócritas y corruptos a quienes cuestionan la presencia de la Guardia Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la colocación de protección en distintos monumentos y edificios del centro de la Ciudad de México, con motivo de la marcha en contra de la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones.

Durante la mañanera desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, nuevamente rechazó que se esté militarizando el Metro con la presencia de la Guardia Nacional pues enfatizó, se está buscando prevenir protegiendo al pueblo.

“A ver ¿por qué encapuchados, por qué se tapan la cara? Si se está defendiendo un derecho que es el de la libre manifestación de las ideas y la libre manifestación ¿por qué taparnos, por qué no dar la cara? Si no hay autoritarismo, ¿dónde están los presos políticos, a quién se le persigue? Insultan al presidente, ¿tiene algo citario Aguilar Camín por llamarme como me llamó? Y todos los demás bueno los médicos que han deseado que yo me desaparezca”.

Y afirmó que son los opositores y conservadores los que están “zopiloteando” al hablar de militarización en el transporte, López Obrador, lamentó que en este tipo de marchas haya actos violentos.

“Y también lo otro se los he dicho, qué ganan, sólo que haya mano negra que no sean buenas intenciones, qué ganan con usar martillos y picos y sopletes y destruir todo, quién va a estar a favor de esa causa, por qué no se da la cara y se aplica la no violencia que es una estrategia de lucha que da resultado cuando uno tiene la razón y se lucha por una causa, se triunfa”.

Por ello, dijo que se garantiza la seguridad de la ciudadanía y se previenen delitos. Al respecto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que con la presencia de la Guardia Nacional se ha reducido el número de robos e incidentes en los trenes o interiores de estaciones.

“En este periodo desde que está la Guardia hubo un incidente que ustedes conocen, hubo dos, pero particularmente uno que fue la separación de los vagones en el metro Polanco y después de esto no ha habido incidentes, también vale la pena decirles que la seguridad en el metro es mayor, teníamos cerca de cinco robos en el Metro diarios, hoy estamos en un robo en el Metro, diarios y tenemos mucho apoyo de la Guardia”.

La mandataria capitalina, indicó que la Fiscalía capitalina continua con las investigaciones de ambos casos y refirió que ya tuvo acercamiento directo con la familia de la joven que falleció tras el choque de trenes entre las estaciones La Raza y Potrero el pasado 7 de enero.