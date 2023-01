Germán Martínez presenta solicitud de juicio político contra Esquivel Mossa

El senador del Grupo Plural, German Martínez Cáceres, acudió esta tarde a la Cámara de Diputados para presentar una solicitud de juicio político contra la Ministra de la Suprema Corte, Yazmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis para obtener su título como licenciada en Derecho por la UNAM.

Luego de entregar el documento de cerca de 60 cuartillas ante la Secretaria General y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara Baja, el legislador sin partido, consideró una falta gravísima que la juzgadora del máximo tribunal del país haya mentido para justificar un acto ilegal como esa usurpación.

“Yo someto a juicio a Yazmín Esquivel, no la estoy condenando, ni siquiera voy a votar en contra, pero quiero que se someta a juicio aquí en la Cámara de Diputados, la integración no me importa, me importan las reservas morales. El asunto del corazón de este tema es que está dañando el desempeño del Poder Judicial, el argumento central es que hay como lo establece la Ley de Responsabilidades y la Constitución. Hay un despacho anormal, hay un despacho tóxico de los asuntos que ella toca”.

Notablemente exaltado, Germán Martínez, dijo que ningún silencio convenenciero y cómplice debe prevalecer en este caso ni en la UNAM, ni en la SEP incluso ni en el propio Poder Judicial pues hasta los ministros también han guardado silencio.

Y pidió a la mayoría morenista no encubrir a la Ministra plagiadora y actuar como lo haría Benito Juárez con ética y apego a la ley.

“Enjuicien, señores de la mayoría, a la ministra Yasmín Esquivel, es lo que haría Benito Juárez, que amaba y respetaba la ley, eso quiero que se oiga bien aquí en el Palacio de San Lázaro y en el Palacio Nacional. Juárez era un hombre de leyes, era un juez, honren a Benito Juárez enjuiciando a quien se ostenta como ministra de la Corte Yasmín Esquivel”.

Germán Martínez confió en que prospere el juicio político en San Lázaro para después ser turnado al Senado y finalmente se destituya a la ministra de la Corte.