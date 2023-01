Militares también supervisan el Metro

Además de la Guardia Nacional, ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se encuentran realizando visitas y revisiones de la operación del Metro de la Ciudad de México.

Así se establece en un oficio, fechado el pasado 16 de enero, que el subdirector general del Metro, Fidel Rodríguez Maldonado, mandó a Fernando Espino Arévalo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, notificándole que los elementos de la SEDENA estarán desde el 12 y hasta el 18 de enero.

“El propósito de dichas visitas es apoyar en la revisión de procesos de trabajo y protocolos de seguridad para la mejora de los procesos y reducción de incidencias” se lee en el documento.

Pero, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, reconoció que no conoce el documento y que no sabe con exactitud de que se trata.

“Yo no conocía este oficio”, dijo. “Si vi un documento pero no he tenido la oportunidad de preguntarle a director del metro”, explicó.

Y a manera de justificación añadió: “esta la GN en las estaciones. También afuera de los talleres como lo informamos el día de ayer y si hay una oportunidad de mejorar también la logística del metro en varios temas, que tenga apoyo pues también es bienvenido”.

Nunca sustituyendo, aclaró, la labor del propio metro y de los trabajadores.

Según el oficio, se trata de un grupo interdisciplinario conformado por 15 ingenieros militares de distintas especialidades.

Los recorridos por parte ingenieros militares en instalaciones y talleres del Metro se da tras el choque de trenes en la línea 3, ocurrido el pasado 7 de enero.