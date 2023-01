Rechaza gremio aéreo que AMLO quiera regalar los cielos con el cabotaje

Quienes integramos la industria de la aviación nos oponemos tajantemente a que el gobierno entregue a manos extranjeras la soberanía de los cielos mexicanos y a las modificaciones sin sustento técnico a nuestro marco legal, que ponen riesgo el futuro de la industria, nuestro desarrollo profesional y fuentes de empleo, manifestó Ángel Domínguez Catzin presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN).

Al anunciar la constitución de esta organización Domínguez Catzín reiteró su rechazo al cabotaje y a la grave afectación multifactorial contra la aviación y los empleos de los trabajadores mexicanos de este sector.

“El futuro está en nuestras manos de los mexicanos no de intereses extranjeros aquí estamos esas instituciones este frente por la defensa de la aviación nacional dispuesto a aportar absolutamente todo lo que sabe. Pero no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia y eso tiene que quedar muy claro que se regalen o vendan a intereses ajenos a los mexicanos nuestros cielos mexicanos y tampoco vamos a permitir que los intentos de modificaciones que son partes a lo que debería de configurar un verdadero Marco normativo sin sustento técnico no lo vamos a permitir”, advirtió Domínguez Catzín.

Sindicatos y Colegios organizados en el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (#FDAN), emiten postura de rechazo la intención del gobierno de abrir los cielos mexicanos a las compañías extranjeras.



Por su parte, José Humberto Gual Ángeles secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) advirtió que de ser necesario iniciarán movilizaciones sociales para defender los cielos mexicanos.

“Y para rematar haremos los movimientos sociales que tengamos que hacer los haremos porque no nos vamos a dejar evidentemente estamos hablando del futuro y de la soberanía de nuestra nación si en un momento se regaló por Santana parte del territorio nada más les digo el territorio nacional también es desde el subsuelo los mares y el espacio aéreo no lucharemos porque ese es el mandato que tenemos y esa es la historia de México defender su soberanía”, puntualizó el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).

Y es que expusieron, las razones que ha expresado el Ejecutivo Federal para que se permita el cabotaje buscando que el boleto sea más accesible para el público usuario y para conectar o incrementar las actividades del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con ciertas regiones no atendidas, es engañoso y un error, ya que las tarifas sólo bajarán cuando haya un marco promotor y lo que se necesita para que el AIFA detone no es un mayor número de operaciones, sino un mayor número de pasajeros, puntualizaron.