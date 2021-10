Operar desde el Aeropuerto Felipe Ángeles es decisión de negocios: Volaris

Operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es una decisión eminentemente de negocios, Volaris está en un proceso de crecimiento con un 25% en los últimos meses el año entrante se prevé un crecimiento de 30%d y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene un límite de operaciones y ese después de la pandemia va a llegar aún tope, afirma el director de la aerolínea, Enrique Beltranena.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Beltranena afirmó que "el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tiene un mercado potencial de 5 millones de pasajeros que necesita transporte y podemos desarrollarlo" lo que se dará a partir del mes de marzo del próximo año.

Recordó que Volaris comenzó en el Aeropuerto de Toluca hace 15 años en donde no había terminal, y se hizo una ampliación de la pista de aterrizaje, a diferencia del AIFA en donde hay tres pistas, dos de ellas funcionales y una más en proceso de terminarse, han hecho vuelos de prueba y se han emitido los procesos de despegue, de navegación aéreo y ya está certificado ese proceso.

Afirmó que no es una terminal de 14 puertas, como se había dicho sino de 45 y es una terminal como Dios manda, con sitios para restaurantes, para bancos, etcétera.

Aseveró que "alguien tenía que arrancar y nosotros teníamos que ser ese alguien para que arranquen todos los servicios", pues afirma todos los restaurantes y compañías de mantenimiento han ido a ver "y sino inyectamos este proceso todos los servicios del aeropuerto no van a servir porque no hay una aerolínea dispuesta a salir", por ello dijo, cinco meses antes hemos decidido arrancar, sin embargo, reiteró Volaris no se está saliendo del AICM.

El AIFA dijo tiene la virtud de cinco millones de pasajeros potenciales, al igual que en otros aeropuertos locales, por lo que el concepto es atender a esa población, "quien esté pensando que va a tener que ir de la CDMX a este aeropuerto, no es el concepto, ha sido una confusión importante".

La TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) debiera de ser más barato en el AIFA porque no se construyó con deuda, el AICM que ha financiado la obra de este aeropuerto por lo que la TUA debe ser menor y las operaciones costar menor, por tanto, los boletos deben ser mucho más baratos y nosotros más eficientes, señaló.

"En nuestra estructura de precios estamos planificando para un mercado que tiene un ingreso promedio, entre un 17 y 18% menos que el ingreso promedio que tiene una persona que vive en la Zona Metropolitana", dijo.

Detalló que Hidalgo es la ciudad más cercana a el AIFA, a ellos les quedará más cercano que el de la CDMX, "tenemos que analizar las cosas fríamente, quitarle la pasión al tema" dijo pues Volaris lo ve desde la perspectiva de "poner un negocio en un nuevo sitio".

Finalmente compartió que se iniciará con dos rutas Cancún y Tijuana, debido a la segmentación y nicho de mercado como son los paisanos y parientes que llegan desde Estados Unidos a la zona y la otra con miras al turismo, por lo que también dijo se está trabajando con el sistema de autobuses para tener transportación al Aeropuerto Felipe Ángeles.