A pesar de la oposición de la Fiscalía General de la República (FGR) el juez de control en el Reclusorio Preventivo Norte, Gerardo Genaro Alarcón López, otorgó una prórroga de 30 días a la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, la cual tendrá verificativo el día 10 de marzo a las 12 horas.

Y es que durante el desarrollo de la comparecencia de Lozoya Austin que inició a las 10 horas de este martes 17 de enero y concluyó a las 11:41 horas, la Fiscalía General de la República en voz de Manuel Granados Quiroz sostuvo que a pesar de que la parte afectada ha accedido a dichas peticiones de prórrogas en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, le dijo al señalado:

“Señor Emilio ni usted ni el Estado mexicano merecen esa incertidumbre jurídica y le pido no hacer perder más el tiempo al juez y a las partes afectadas pues estamos hablando de dos años de negociaciones y nos oponemos a que se siga prolongando la audiencia”, además manifestó “nosotros estamos listos y preparados para realizar la audiencia”.

Sin embargo, en esta comparecencia de carácter múltiple, ya que la señora madre de Emilio Lozoya la señora Gilda Austin y Solís, quién está acusada de asociación delictuosa y lavado de dinero, compareció de manera virtual a través de videoconferencia y al concederle el juez la palabra dijo lo siguiente:

“Señor juez al igual que los abogados siento que lo mejor es llegar a un acuerdo, es lo mejor. Acuerdo es lo mejor para todas las partes mi hijo ha cumplido al denunciar a todos los funcionarios del sexenio pasado incluido el de más alto rango y ha ofrecido pagar lo que las autoridades le exigen poniendo en garantía mi casa donde vivido 47 años y otras propiedades de mi familia que hemos adquirido a lo largo de varias generaciones por lo que pido se tome una decisión al respecto ya que he estado en cinco prisiones alemanas y 1000 días de prisión domiciliaria sin ver a mi hijo y a mis nietos confío plenamente en el sentido humano y de justicia del presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresó la señora Gilda Austin y Solís.

Y es que el juez de control Gerardo Genaro a Alarcón López considero que sí se ha excedido la prórroga como plazo razonable pero lo dicho por el fiscal de la FGR Manuel Granados Quiroz “son proposiciones de carácter fáctico cuando dice que Lozoya no merece la prórroga, ni tampoco el Estado mexicano, este tipo de dilaciones son innecesaria”, pero el impartidor de justicia federal dijo que este tipo de exprés no corresponde ni son propias porque no se está garantizando el derecho a la defensa adecuada, carece de sentido y razón el que digan que ya están listos y preparados para la audiencia por lo que se encuentra justificada la solicitud de prórroga.

La defensa de Lozoya argumentó que faltan por revisar 8 CD’S que contienen 46 archivos y 4 horas con 43 minutos de grabaciones así 900 hojas.

Al salir de la audiencia el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso destacó lo dicho por la madre de Emilio Lozoya.

“Yo quisiera destacar ante ustedes algo novedoso y que fueron las manifestaciones de la señora Gilda Austin y Solís quién se dirigió al señor juez indicando efectivamente como esta defensa lo ha señalado reiteradamente, que lo debido lo correcto lo que procede es un acuerdo con las instituciones del Estado mexicano y ella manifestó que su hijo Emilio, como también lo ha señalado en la audiencia, está dispuesto a reparar totalmente el daño fijado por las constituciones del Estado".

Además, agregó, tanto la señora Austin y Solís como sus abogados confían plenamente en el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y que ella confía la señora Gilda Lozoya, como también confiamos los defensores en el presidente de la República Andrés Manuel López obrador quien al día siguiente de la última audiencia que tuvimos aquí el día tres el día cuatro en su conferencia matutina señaló que estaría en armonía con la firma de un acuerdo con el señor Lozoya Austin y que había solamente que determinar finalmente la reparación del daño que ella fue señalada por PEMEX su consejo de administración y también por la Unidad de Inteligencia Financiera”, expuso el abogado.