En un ambiente festivo, reinauguran la Línea 12 del metro CDMX

Luego de 20 meses de ocurrido el colapso en la Línea 12 del metro, que dejó un saldo de 26 personas muertas, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, reinauguró en un ambiente festivo, el tramo subterráneo de la Línea 12 del metro.

Se abren nueve estaciones, que corren de la estación Mixcoac a Atlalico y se espera que diariamente lo usen 175 mil usuarios. El tiempo de recorrido será de 20 minutos y el intervalo de paso entre estaciones será de tres minutos con 15 segundos.

La empresa TÜVRheinland fue la encargada de certificar la seguridad del sistema.

En el discurso de apertura, la Jefa de Gobierno, aprovechó para señalar los “actos malintencionados” que se han suscitado en el metro y ante los cuales, aseguró, tenemos que tomar medidas.

Y ante simpatizantes que estaban presentes en la ceremonia, repitió: “ante cualquier acto malintencionado para dañar al metro, tenemos que darles la seguridad a los usuarios, por eso la presencia de la Guardia Nacional”.

Negó que se este militarizando al metro. “Para todos aquellos que dicen que esta es una militarización del metro, es absolutamente falso. La GN es una institución de nuestro país y es tan falso que ni siquiera van armados”.

Luego de la ceremonia oficial, la jefa de Gobierno, junto con los “vecinos invitados” se subieron a los vagones del metro, que en su recorrido tenían como música de fondo, canciones de mariachi.

Sobreviviente del desplome de la L12 le reclama a Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aprovechó para detenerse y tomarse fotos con sus simpatizantes. Sin embargo, la fiesta se le “aguó” porque al final del recorrido se topo con el señor Raúl González Buitrón, quien sufre secuelas luego el accidente que le provocó cinco fracturas.

La Jefa de Gobierno no lo atendió y solo le dijo: “te veo el lunes”.

Raúl González Buitrón, presenta cinco fracturas de la rodilla hacia abajo y dijo a los medios de comunicación sentirse molesto porque no le han cumplido nada de lo que prometieron. No tengo pensión por discapacidad, no me consiguieron trabajo. Dijeron que me iban a arreglar la casa y solo pusieron una losa. “He gastado 40 mil pesos de mi bolsa y no me los quieren reembolsar”.

Reconoció que si recibió una indemnización de parte de la Comisión de Atención a Víctimas pero dijo que fue presionado para recibirla. “Me hicieron firmar una indemnización casi lo hicieron bajo presión diciéndome que entre más rápido firmara más rápido iba a terminar el caso”.

Mencionó que su caso no va a terminar hasta que el fallezca porque las secuelas que le dejó el accidente se van a ir agudizando cada día más.