Nuevamente defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador, la decisión de enviar más de seis mil elementos de la Guardia Nacional, para vigilar las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y asegurando que significa para la población, un no estás solo.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario reiteró que a pesar de las críticas y acusaciones de pretender militarizar el transporte, se continuará con dicha acción para que la gente tenga mayor seguridad, tras diversos incidentes como el ocurrido el pasado sábado donde dos trenes chocaron entre las estaciones Potrero y la Raza.

“Como no vamos a utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente del Metro… qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor ¿no lo vamos a evitar? Porque van a decir que estamos militarizando al país, vamos a estar escuchando y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y se violaron derechos humanos… la Guardia Nacional es para proteger a la gente, no le hace que nos critiquen”.

Señaló que la oposición y quienes hablan de militarización incluyendo a la sociedad civil o medios de comunicación, no tienen autoridad moral porque guardaron silencio ante verdaderas masacres y torturas que vivió la sociedad, incluso dijo, sus intereses los llevan a desear que existan actos que pongan en riesgo la vida de los mexicanos.

“Si nos ponemos a escuchar y actuar a partir de lo que dicen las minorías corruptas o achichincles o voceros, no haríamos nada, nosotros tenemos que proteger a la gente, ellos son tan deshumanizados que hasta desean que le vaya mal a la gente, se frotan las manos quisieran que hubieran accidentes”.

López Obrador explicó que la labor de la Guardia Nacional será ante todo, que los usuarios se sientan acompañados por la autoridad y protegidos.

“Presencia de la autoridad y protección a los ciudadanos, que no se sientan solos, que sientan que hay vigilancia y que se les está protegiendo… entonces ¿militarización? bájenle, porque es ayudar y además hay una situación también, como se estaban repitiendo estos casos y los medios dándole vuelo a todo un amarillismo, que no se veían desde los tiempos de la alarma… el propósito es no estás solo”.

Aunque se le cuestionó si la Guardia Nacional hará trabajos de inteligencia para detectar si existe algún tipo de intento de sabotaje en el transporte, evitó hablar de ello porque confirmó existen denuncias que son investigadas.

“Una acción preventiva básicamente y esto va acompañado de una revisión de todas las instalaciones, de un diagnóstico de la situación de los talleres, las vías, los equipos, todo, todo, todo, decirlo porque no puedo adelantar nada, ni explicar nada porque sí hay denuncias por los accidentes que ha habido entonces es la Fiscalía la que tiene este caso”.

El jefe del Ejecutivo Federal reiteró su apoyo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum que dijo, ha hecho un buen trabajo, junto a su equipo para reducir el número de delitos señalando que actualmente se encuentra en 1.7 al día y en comparación a otros estados como Guanajuato donde tiene 2 mil 984 homicidios de enero a noviembre, la Ciudad de México 718.

Por último, negó que se esté dando preferencia al Metro o la propia Ciudad de México aunque haya más elementos de la Guardia Nacional que otras entidades como Michoacán y Jalisco ya que dijo, en esas entidades crece la presencia además que cuentan con el apoyo de la Secretaría de Defensa y de Marina.