Avanza nombramiento de Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá

Con 11 votos a favor y 5 en contra, avanzó en la Segunda Comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso, el nombramiento de Carlos Joaquín González para ocupar el cargo de embajador de México en Canadá.

A unos días de la reunión de los líderes de América del Norte, en la que estará el primer Ministro de Canadá, Justín Trudeau, los legisladores avalaron el proyecto que se prevé, sea presentado este jueves, en el pleno de la Permanente. Es Beatriz Paredes, presidenta de la segunda Comisión Permanente.

“Acuerdo, único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Carlos Manuel Joaquín González como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Canadá”.

Previamente, con motivo de su comparecencia el designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Joaquín, destacó que el comercio y la relación bilateral entre las dos naciones tiene más oportunidades de crecimiento, a partir de la aplicación del T-MEC.

“El comercio entre ambos países tiene un gran potencial de crecimiento por lo que de manera primordial podemos realizar acciones para aprovechar los beneficios del T-Mec, las oportunidades de negocios en México para empresas canadienses y la diversificación de sus inversiones en sectores prioritarios en el país, además de incrementar la participación de empresas mexicanas en el mercado canadiense”.

Perfiló el plan de acción que tiene previsto para fortalecer la relación bilateral, así como los temas estratégicos en que se promoverán esas acciones, incluyendo trabajo, diálogo parlamentario, diálogo trilateral y diálogo multilateral.

“Que habremos también de trabajar en los siguientes rubros, cooperación regional bilateral y multilateral, el componente trilateral resulta fundamental para ambos países, por lo que promoveré la reactivación o seguimiento a partir de agendas comunes de diálogos como la reunión trilateral de cancilleres de América del norte, la reunión trilateral de ministros de energía, el diálogo de América del norte sobre política de drogas, la reunión trilateral de ministros de defensa o el grupo de trabajo sobre violencia de mujeres indígenas”.

Sin embargo aunque evadió preguntas incómodas, no hubo miel sobre hojuelas ya que la diputada Elizabeth Pérez Valdez del Partido de la Revolución Democrática le cuestionó sobre la calidad de funcionario que tendrá debido a que fue gobernador de Quintana Roo y su gobierno fue principal deudor de empresas canadienses, mientras la panista Mariana Gómez del Campo aseguró que desde la presidencia se ha mostrado falta de conocimiento de las relaciones exteriores de nuestro país con todos los países por lo que se mantiene mentalidad del siglo pasado donde sólo hay interés con tintes políticos.

“La realidad es que se están utilizando a las embajadas y a los consulados como premios al entreguismo y a la lealtad a ciegas al presidente Andrés Manuel López Obrador, yo he denunciado en reiteradas ocasiones que tenemos casos de ex gobernadores que a cambio de sus estados porque así hay que decirlos, y entregar el estado no sólo significa entregar el estado a Morena sino al crimen organizado. Hoy lo que se vive en Quintana Roo no es positivo, el narcotráfico tiene tomado al estado y los feminicidios han ido en aumento”.

El petista Jesús Fernando García, consideró que el ex mandatario sí tiene las credenciales necesarias para representar a México en esa nación, algo que también compartió la priísta Beatriz Paredes, presidenta de la Segunda Comisión Permanente.