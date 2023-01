Ventiló AMLO quién votó por quién en la SCJN

Al insistir que el poder judicial vive plena autonomía, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en destacar que la presidencia para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la obtuvo Norma Lucia Piña, una ministra que no se ha mostrado a favor de proyectos de a Cuarta Transformación.

Desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario reprochó a los medios de comunicación no haber dado a conocer quién votó por quién en el ejercicio realizado el pasado lunes en la Corte, por lo que olvidándose del “voto secreto” decidió difundirlo él.

“¿Quiénes votaron por quién, se sabe? No, entonces yo se los voy a decir, habían dos candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena, entonces por Ortiz Mena votó el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, votó Loretta, eran dos que simpatizan con nosotros, que no me hicieron caso si se trataba de eso, porque yo aquí dije que no era correcto, que el que había estado de director jurídico del SAT, con Fox, cuando se habían ocultado las condonaciones de impuestos y luego había estado de grandes contribuyentes, de director de grandes contribuyentes y luego director del SAT pues cómo, si de por sí la corte está dedicada nada más a defender intereses financieros o de los financieros”.

Antes de continuar su lista solicitando ayuda del vocero, Jesús Ramírez, López Obrador insistió su reproche al trabajo de los jueces que dijo, siguen sin buscar el interés de los ciudadanos.

“A ver díganme ustedes si conocen una decisión de la corte que haya ayudado al pueblo, no hay nada, al pueblo estoy hablando, no, al contrario me acuerdo que pedimos que se hiciera una consulta y se le preguntara al pueblo si querían que se privatizara el petróleo o no, entonces conseguimos las firmas que establece la ley, más de tres millones y declararon que es improcedente porque estaban metidos en el enjuague de la privatización del petróleo, los ministros”.

De esta manera detalló que Piña Hernández obtuvo el sufragio de los ministros Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, además de Alberto Pérez Dayán y la propia candidata.

En tanto que votaron por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena el propio Gutiérrez Mena, los ministros Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Luis María Aguilar Morales. Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo Federal no detalló cómo obtuvo la información o si los consideró por el perfil de cada uno de los ministros.