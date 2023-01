AMLO envía carta a Biden, define temas de reunión de líderes de América

A menos de una semana de reunirse con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que avanza la logística para la realización de la cumbre de Líderes de América del Norte para la cual, este lunes envió una carta a Joe Boden.

Sin mostrar el texto, durante la mañanera indicó que lo que busca es definir los temas que por parte de México, se dará en la reunión previa que sostendrán ambos mandatarios el próximo lunes y dijo desconocer que a nuestro país llegó el hijo de Biden para la revisión de seguridad.

"No tenía información de eso pero es bienvenido y sí, están llegando desde hace unos días, avanzadas para los preparativos de esta cumbre... ayer la envié, es para comentarle de manera muy respetuosa cuáles sugerimos nosotros, deben ser los temas que podríamos tratar".

A pesar que comentó que aún está por definirse, mencionó que por este acercamiento que también se dará con el ministro Justin Trudeau, podrían ser canceladas las conferencias matutinas del lunes y martes próximos. Por cierto que López Obrador reiteró su llamado a la unidad continental, ante el crecimiento económico en Asia y de cara al próximo encuentro.

"Tenemos un gran potencial entonces que la integración y es la propuesta que hacemos, no se quede nada más en América del Norte, o sea ya con el tratado hemos confirmado que funciona la integración, desde luego con respeto a las soberanías pero funciona el unirnos, el articularnos, pero no quedarnos en eso, sino buscar la unidad de toda América".

Y es que insistió no debe darse la espalda a América Latina y el Caribe a pesar de ello, aunque reconoció que no conoce la propuesta, rechazó el proyecto del recién nombrado presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para integrar a toda América Latina bajo una única moneda, llamada "Sur".

"No, no estoy de acuerdo en eso, habría qué ver qué es lo que plantea, no lo había escuchado al presidente Lula que insisto es muy inteligente, muy buen político, muy buen gobernante, además sensible, sensible, defensor de los pobres pero no había escuchado eso, se está hablando mucho por ejemplo de la integración de Asia con el mundo árabe y se está hablando de una moneda que no sea precisamente el dólar, nosotros no estamos planteando que se sustituya al dólar".

Por eso dijo, debe ser la integración de "el sueño de Bolívar pero considerando Estados Unidos y Canadá" para mantener la unión de toda la América, logrando una mayor fuerza en la región que dijo, es la más importante del mundo con gran potencial.

Desde Palacio Nacional el Jefe del Ejecutivo Federal recalcó que para ello se considerarían dos elementos importantes donde se promueva el desarrollo de todas las naciones con un plan y cambiar la política intervencionista olvidando la doctrina Monroe además de respetar la autonomía y autodeterminación de los pueblos.