Hasta anoche supe de los espectaculares: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró hoy que desconocía que hubiera espectaculares en todo el país, apoyándola con miras a las elecciones presidenciales del 2024.

Apenas los vi anoche, sostuvo.

“No había visto....hasta ayer que vi, que en la noche me informaron del tema me puse a ver los espectaculares que salen en las redes. La verdad hay que decir que son muy creativos, no los había visto”.

En conferencia de prensa, Sheinbaum reiteró que “no es algo que nosotros estemos impulsando”.

La gente se ha manifestado, es natural y les agradecemos las muestras de apoyo.

Aseguró que si las autoridades electorales investigan sobre el tema, ella no tiene ningún problema.

“Yo no veo que haya un problema legal pero que se realice la investigación. No hay nada que ocultar ni nada de que preocuparse”, aseguró. Además, agregó que otros partidos “ también hacen lo mismo”.

La Jefa de Gobierno afirmó que todas las manifestaciones ciudadanas de apoyo a ella son por el “entusiasmo generado” entre los ciudadanos porque una mujer sea presidenta de la República.

Sobre el llamado del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, para que todos los militantes se serenen, dijo que no es una cosa de serenarse sino de mantener la unidad en el partido.

“Hay que guardar siempre la unidad por encima de todo. Este no es un tema personal. No es una ambición personal sino que quiero la continuidad de un proyecto y eso esta por encima de todo y todos tenemos que guardar la unidad”.

Que las aspiraciones de las llamadas “corcholatas” no sea motivo de una disputar interna, expresó.

Para finalizar culpó al Diario Reforma de hacerle propaganda en primer plana en lugar de llevar como nota la reapertura del tramo subterráneo de la línea 12.