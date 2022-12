Mier pide a diputados de Morena no violar la ley con apoyo a Sheinbaum

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, pidió a sus compañeros legisladores serenarse y evitar incurrir en violaciones a la ley respecto al apoyo que otorgan a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de anuncios espectaculares en los que aparece la silueta de perfil de dicha aspirante presidencial

Y es que ante el escándalo que provocó la confesión de algunos diputados federales de Morena, de que fueron ellos los que pagaron dichos espectaculares, Mier Velazco aseguró que ese tipo de manifestaciones lejos de favorecer a Sheinbaum la perjudican y mete ruido entre los demás aspirantes presidenciales del partido guinda.

“Yo les hago una invitación a mis queridos compañeros a que se serenen, que nos pongamos toda una bolsa de hielo en la cabeza, que pensemos en la unidad de nuestro movimiento, en la unidad de nuestro partido. Incluso, hay cosas que en nada benefician la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros que es la continuidad de la 4T. La política es pasión, a veces la emoción gana más que razón y lleva a este tipo de expresiones”.

De hecho, Ignacio Mier pidió a los diputados morenistas no violar la Constitución, no vulnerar la ley, además, no olvidar que lo importante es garantizar la continuidad del proyecto de transformación, más que los aspirantes. Insistió en mantener la unidad en las filas de Morena.

“La promoción está establecida en la Constitución, por eso les digo que nos serenemos, hay que estar tranquilos, serenos, porque es primero el proyecto, el país, y las expresiones las podemos hacer de otra manera. Y es un llamado abierto a no violar la ley, que no entremos entre nosotros en disputas porque no ayuda a la unidad, al contrario”.





MC pide al INE investigar posibles actos anticipados de campaña



Por su parte, el líder de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez, acudió al INE para exigir una investigación por posibles actos anticipados de campaña de Claudia Sheinbaum.

Pidió que después de hacer una investigación profunda sobre el posible uso ilegal de recursos públicos, el INE le cancele, en su momento, el registro de Claudia Sheinbaum como candidata a la Presidencia de la República.

“El día de hoy acudimos nuevamente ante el INE a denunciar, a presentar una queja formal por la campaña anticipada de Claudia Shienbaum ue viola la Constitución, que es ilegal, que vulnera principio de equidad en la contienda de cara a la elección presidencial del 2024. Hay una presunción de utilización de recursos públicos para esta ilegal campaña evidente, ahora a través de espectaculares en todo el país con su perfil y con un mensaje alusivo a su candidatura. Y esperamos que el INE investigue el caso y tome medidas para cancelar el registro de Claudia Sheinbaum cuando sea el momento porque está violando la Constitución”.

Álvarez Máynez aseguró que “la confesión” de algunos diputados de Morena como Miguel Torruco y Patricia Arizmendi de que ellos pagan el costo de los anuncios espectaculares, es solo una pantalla para ocultar el financiamiento ilegal con recursos públicos que hace Claudia Sheinbaum para su promoción anticipada.