Con la división de Morena en Coahuila, ganará el PRI: Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que si sigue la división entre los contendientes a la gubernatura de Coahuila le van a poner el triunfo “en charola de plata al PRI”.

El dirigente le pidió al candidato perdedor en las encuestas, Ricardo Mejía Berdeja que se sume al candidato ganador y “que respete su palabra” de que iba a aceptar los resultados porque “en política lo único que se tiene son los principios y nuestra palabra”.

Reiteró que todos los contendientes en la encuesta se comprometieron a respetar el resultado, incluso -aseguró- unos firmaron que conocían la metodología y que iban a acatar el resultado.

Dijo desconocer que va a hacer el subsecretario Mejía Berdeja “porque dice una cosa y hace otra”.

Mario Delgado confió en que no haya una ruptura en el Movimiento por la candidatura de Coahuila y afirmó que no sería raro que el candidato perdedor se sumara a las filas de otro partido. Sostuvo que a los que se fueron a otros partido, les fue mal porque no hay militante que por si solo gane sin el respaldo de Morena.

Concluyó el tema al decir que “no hay mejor escenario para los Moreira que un partido Morena dividido”.