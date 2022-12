Que Bad Bunny se presente en el Zócalo, pide AMLO

Luego de que varios fans del cantante Bad Bunny se quedarán sin verlo el pasado fin de semana en la CDMX, tras las denuncias de fraude y clonación de boletos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador le pidió que dé un concierto en el Zócalo capitalino.

Dijo que no tendrían recursos para pagarle ni tampoco la gran tecnología que uso en sus conciertos en el estadio Azteca, pero aseguro que le podrían poner en la Plaza de la Constitución un escenario más modesto con una buena iluminación y con una tirolesa para que pueda hacer un arribo espectacular al Zócalo.

"Le pido a Bad Benny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá venga, no le podemos pagar. Tendría que ser una colaboración de él".

El presidente afirmó que no basta con que a los jóvenes se les devuelva el dinero que usaron para comprar sus boletos, además de la compensación a la que tienen derecho. "Eso no es suficiente".

Admitió que "el cantante no tiene la culpa de los problemas que se suscitaron el pasado fin de semana antes de los conciertos "pero él podría hacer un tiempo y contribuir".

Es un joven muy sensible, solidario y no pierde nada, sabe que tiene muchos seguidores porque es un fenómeno mundial.

Y es que según el presidente, le dio mucho sentimiento que miles de jóvenes no pudieran entrar. "Nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar al concierto porque les clonaron sus boletos porque les hicieron fraude. Algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para comprar sus boletos y eso me produjo sentimiento".