Senado ratifica a Andrea Marván para COFECE

El pleno del Senado ratificó por unanimidad de 94 votos el nombramiento presidencial de Andrea Marván Saltiel para cubrir una de tres vacantes en el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El nombramiento es por un periodo de 9 años, que inició el 1 de marzo de 2022.

Este mismo martes, Marván Saltiel compareció ante las comisiones unidas de Economía y Estudios Legislativos Segunda, quienes la ratificaron.

Durante la comparecencia, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, reconoció la trayectoria académica y profesional de Andrea Marván.

Al fundamentar la idoneidad de su postulación, Marván Saltiel se pronunció por actualizar las herramientas que tiene la Cofece para disuadir conductas monopólicas.

Hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió esta propuesta, 9 días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó enviar al Senado en un máximo de 30 días naturales sus propuestas de candidatos a comisionados de la Cofece.

El pleno de la Corte determinó que el presidente López Obrador incurrió en una omisión que ha provocado que la incompleta integración del pleno de la Cofece afecte sus funciones constitucionalmente previstas.

La Corte falló a favor de la controversia constitucional que presentó la Cofece en contra del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Andrea Marván es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un Master Law por la University of Chicago y con un posgrado en American English for Students of Law por la Yale University.

Actualmente es directora ejecutiva de Staff en la Autoridad Investigadora en la Cofece.

Se desempeñó en diversos cargos públicos en esta Comisión, como directora adjunta de Staff en la Autoridad Investigadora, titular adjunta en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas y titular de la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas.