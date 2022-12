Cuidado pide AMLO a Morenistas que se vayan con la oposición

Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador que exista o pueda darse una fractura al interior de Morena ante las inconformidades de aspirantes a candidaturas mediante encuesta.

Después que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía desconociera los resultados en Coahuila, que determinaran que Armando Guadiana aventaja para representar a la Cuarta Transformación en la elección a gobernador, el Primer Mandatario indicó que es la oposición la que puede desear una ruptura pero aprovechó para lanzar un mensaje a quienes en Morena tengan algún desacuerdo y decidan irse con los partidos de oposición.

"No... Eso es lo que quisieran los adversarios, pero no pasa nada hasta en el caso que alguien se inconformara y dijera me voy, no pasa nada porque para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa, no se puede ser rebelde sin causa y si no hay... yo les diría a los que pudieran toar ese camino, que tengan cuidado porque qué les puede asegurar los del bloque conservador si ahí hay anarquía política".

Nuevamente pidió a los adversarios definir cuál será el candidato presidencial o el método para determinarlo recordando que son muchos los que han alzado la mano y se siguen sumando. En dicho escenario negó necesario hacer un llamado a reconocer los resultados del ejercicio en Coahuila.

"No, cada es responsable de sus hechos, yo no me voy a estar metiendo a conciliar, yo opino porque se trata de la democracia y también en la unidad del movimiento transformador... últimamente me ha gustado que en el caso de las expresiones que se están escuchando sobre los distintos pre candidatos o prospectos a la presidencia de la república, hay mucha gente que dice yo estoy con Claudia, pero si gana Marcelo voy a votar por Marcelo".

El Jefe del Ejecutivo Federal insistió que no intervendrá en asuntos del partido al que pertenece pues recordó, como Presidente mantiene una licencia de militante a fin de cumplir con su responsabilidad y comentó que de hacer una buena encuesta siempre habrá un buen resultado que es la expresión de la gente de manera libre evitando fraudes o compra de votos.