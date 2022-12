Encuesta de Morena en Coahuila está blindada: Armando Guadiana

La encuesta de Morena en Coahuila está blindada, dijo el senador Armando Guadiana, del proceso donde se perfiló como candidato del partido a la gubernatura del estado en 2023.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, en Así el Weso, señaló que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, quien quedó en tercer lugar en este proceso, mostró su molestia al comunicarles los resultados:

"Pero creo que tarde o temprano tiene que entrar en razón, las cosas son así pero no tiene por qué hablar mal de esto porque está echando tierra en el proceso de Morena y todos los procesos han sido de esa misma manera".

Compartió que Mejía Berdeja reclamó que no se preguntara sobre los atributos de cada personaje a los encuestados, aunque dijeran que no conocían a esa persona, "manifestó un argumento que, como le dije, no tenía razón, pero no lo hicimos entrar en razón", explicó.

El senador Guadiana aseguró que en breve buscará a Ricardo Mejía, porque es necesario convocar a todos los liderazgos para poder lograr el triunfo en Coahuila contra el PRI, donde han gobernado más de 90 años.