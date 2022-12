El líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, rechazó que las reformas al Plan B de la reforma electoral para la distribución de votos en las coaliciones y así evitar que pierdan su registro los que no alcancen el 3 por ciento de la votación nacional, hayan sido para beneficiar a su partido, como se afirma en todos los medios de comunicación.

Sostuvo que esas versiones de la prensa no son más que mentiras y calumnias contra del partido ecologista y del PT.

“Desde el 2009 el Partido Verde ha estado muy distante dela franja de votación de aquellos partidos que pierden el registro y que no existe peligro en perderlo. Desde ese año el PVEM ha obtenido el 6.5 por ciento, el 6.8, el 6.0, el 4.7 y el 5.4 respectivamente. Con ello queda muy claro que con dicha reforma no se le está haciendo un favor al Partido Verde. Ese párrafo se quedó y no debió de haber estado, nosotros hemos superado por más del doble promedio el mínimo que se requiere para mantener el registro como partido político nacional, la legislación que se aprobó es para todos los partidos no solo para el Partido Verde y para el PT, mienten los que afirman que era un favor para el Verde y para el PT”.

Carlos Puente dijo que esa reforma que ya quedo fuera de la minuta que se enviará al Senado también favorecía al PRD y a MC , incluso al PRI que también han estado o pueden estar en riesgo de perder su registro.

En cuanto a la otra modificación que Morena, PVEM y PT aprobaron en el Plan B para que los partidos políticos puedan disponer de excedentes para el siguiente ejercicio fiscal, el diputado Puente argumentó que fue para dar más transparencia al uso de los recursos que se destinan a los partidos políticos.

Recordó que el INE tiene facultades para revisar y fiscalizar el uso de las prerrogativas que se destinan a todos los partidos políticos.