Denuncian corrupción y malas prácticas en fútbol mexicano

En México el fútbol mueve 2 mil 800 millones de dólares al año y la Federación Mexicana de Fútbol puede abarcar la mitad lo que ha generado malas prácticas, condonaciones de impuestos y supuestos casos de corrupción sobre todo en gobiernos anteriores, fue la denuncia expuesta este viernes durante la mañanera.

Desde Palacio Nacional al presentarse el reportaje el “Cartel del Gol” se dio a conocer una llamada que pudo realizarse en la gestión de Decio De María en la Federación Mexicana de Fútbol en 2015, en ella se escucha al presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez quejarse que “Morelia y Tijuana” no le han brindado un pago por un convenio “por fuera” por lo que solicitó a De María su intervención a lo que dijo que él y Enrique Bonilla, ex presidente de la Liga Mx, “estaban sobre ello”.

También se recordó la venta que hizo el ex gobernador de Hidalgo y ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam del equipo Pachuca al político y economista Manuel Ángel Núñez Soto por un millón de pesos cuando se enfatizó el costo, era alrededor de diez y por lo Murillo Karam recibió una donación de terrenos donde se hizo una universidad de paga, hotel, estacionamientos y otros negocios. Se indicó que él también exgobernador de la misma entidad y ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong brindó dinero que debía ser destinado al Museo Contemporáneo y se usó para lo que se convirtió en el “Salón de la Fama”.

Por otra parte, Amir Ibrahim, director de El Quintana Roo MX, señaló un presunto fraude fiscal en la compra venta de jugadores a sobre precio colocando un director técnico de primera división que se encarga de buscar jugadores en el exterior a bajo costo y revenderlos a equipos con sobre precio de hasta 500%, dinero que sólo se reparte entre directivos, promotores e involucrados sin registrarlo a la autoridad hacendaria. En estas prácticas se señala al Club Atlas y al Club Pachuca.

Se destacó un reportaje del “Elefante Blanco” sobre presunta compra irregular del club Delfines en 2016 cambiando al nombre a Jaiba Brava y que recibió 58 millones de pesos anuales durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas.

Se denunciaron más de 50 casos de padres de familia a los que les pidieron dinero para que sus hijos debuten en equipos como “Alebrijes de Oaxaca” y se informó que el “Pumas” pertenece a la asociación civil Club Universidad Nacional A.C que no tiene relación a la Universidad Nacional Autónoma de México y que incluye a empresarios, periodistas y otros socios pero entre los dueños se destaca al consejero del INE, Ciro Murayama, Raúl Medina Mora, hijo de Eduardo Medina Mora y que ya se había dado a conocer en un reportaje de Aristegui Noticias donde se detalla que la UNAM da 50 millones de pesos anuales y presta estadio a la asociación.

Por último, se destacaron condonaciones de impuestos en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a clubes como Cruz Azul, Toluca, Atlante, Guadalajara, Chivas entre otros, sumando en total 12.

Ante esto el presidente López Obrador negó estar interviniendo en asunto de particulares como es el fútbol, sin embargo, enfatizó, son cosas que se deben ventilar.