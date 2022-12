No soy dueño de Pumas: Ciro Murayama

“Se me estaba achacando ser el dueño de un equipo de futbol”, lo cual es “totalmente falso”, “lamentable que en la mañanera se presente información sesgada que pueda llegar a generar confusión", señaló el consejero del INE, Ciro Murayama.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin, aclaró “soy socio de una asociación civil de Pumas”, “Somos cientos o miles de aficionados y nada más”.

Detalló que la UNAM le paga a sus profesores, no a los jugadores de futbol, no hace erogaciones, hay una separación entre la universidad pública y el equipo que se financia de las entradas, la publicidad, etc, a través de una asociación civil.

Como en toda asociación civil puedes entrar y pagas 7 mil pesos al año, el ser socio de Pumas te da derecho a un par de boletos en graderías, puedes ir a los partidos por un año y eso quiere decir ser socio, te invitan a la asamblea anual donde entregan las cuentas, pero nunca recibes un peso.

Desde hace años soy futbolero le voy a los Pumas, me gusta ir a CU; me hice socio de los Pumas para poder ir a los partidos “pero no soy dueño, no recibo regalías, nunca he recibido un centavo y se está distorsionando la información”.