Es bueno que las corcholatas se den a conocer: Mario Delgado

El presidente de Morena, Mario Delgado, aseguró que “todo lo que sirva” a las llamadas corcholatas para darse a conocer, es bueno.

Interrogado sobre el evento que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el pasado fin de semana con rumbo al 2024, el dirigente respondió:

“Pues está bien y que bueno que dentro de los márgenes que permite la ley se den a conocer”

Todo lo que sirva para darse a conocer es bueno porque la gente va a decidir. “Ya no es como antes, ya no hay tapadismo, ya no hay dedazo, la gente va a decidir a través de una encuesta. Entonces es importante que la gente conozca todos los perfiles”, aseguró.

Yo he insistido, añadió, que la gente los va a conocer fundamentalmente por los resultados en el cargo que tengan actualmente y por la lealtad que le tengan al proyecto de transformación.

Entrevistado en el marco del 4 Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, Delgado Carrillo mencionó las palabras del presidente en su conferencia mañanera.

“Que ve con muchas posibilidades a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López y que no tiene ningún problema con Ricardo Monreal y por supuesto con el compañero Noroña, el está en su derecho de participar”.

Aseguró que la marcha del pasado 27 de noviembre, es una prueba de que “participamos en un movimientos vivo”.