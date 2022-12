Ebrard toma protesta a simpatizantes de 300 distritos para encuesta

El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos hermanos y una hermana, en alusión a Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y él mismo, el tema de la candidatura presidencial no un asunto de cercanía, sino de capacidad y de qué propone cada quien.

“Y vamos a participar en todos los espacios basados en la convicción de respeto a la ley en el no uso de recursos públicos, el de no obligar a nadie a que participe, como se quiere y que la gente decida qué es lo que quiere entonces eso es lo que vamos a hacer y ya estamos preparando también lo que proponemos, porque si es de cercanía pues el presidente tiene tres hermanos una hermana y dos hermanos, de manera que el tema no es la cercanía es qué propones y qué eres capaz de hacer, entonces se va a poner interesante”, manifestó el canciller mexicano.

Entrevistado al término de un acto masivo en el WTC ante unos 5 mil simpatizantes y militantes de Morena de los 300 distritos electorales quienes promoverán su voto a favor en la encuesta interna de Morena a la candidatura presidencial del 2024, y a quienes tomó protesta este sábado, reconoció que espera una multa del INE por este evento, que aclaró es acto interno de Morena para ganar la encuesta presidencial, así como adelantó que ya está juntando “la polla” para pagar la misma.

Durante el evento y acompañado de su esposa Rosalinda Buezo, Marcelo Ebrard dejó en claro que este es el “día uno” en la búsqueda del apoyo ciudadano.

“Queremos participar en la encuesta, que conste, porque me va a llegar la sanción del INE, advirtió porque es una encuesta para una posición interna de Morena, porque la elección es en el 2024 y las candidaturas son el 2024”, reconoció.

Entre gritos de “¡presidente!, ¡presidente!“, el canciller mexicano detalló que iniciará una gira por los 300 distritos electorales en el país a partir del mes de enero de 2023.

“Hoy vamos a tomar una decisión y mañana vamos a ponernos a trabajar por esa encuesta, porque las encuestas hay que ganarlas”, puntualizó.