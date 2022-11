Si “la Barbie” está libre debe investigarse bajo qué acuerdo: AMLO

Continúa investigando el gobierno mexicano con las autoridades estadounidenses sobre la situación legal y paradero de Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, quien supuestamente fue liberado esta semana a pasar de estar condenado a casi 50 años de cárcel por delitos de narcotráfico, así lo dio a concoer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario señaló que la información sobre “la Barbie” fue una filtración a un medio de comunicación de nuestro país por lo que comentó es necesario que las autoridades de Estados Unidos clarifiquen lo ocurrido.

“Miren esto que está pasando en Estados Unidos, raro con este señor Villareal que alguien da a conocer que ya no está en el registro de los presos y queremos saber dónde está y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema pero vamos a seguir pidiendo que nos informe, el asunto es lo de Estados Unidos, se han dado casos donde incluso se llevan a cabo extradiciones también con condenas de muchos años y allá hacen arreglos y ya no regresan, los liberan”.

Sin embargo insistió que también debe ponerse atención en la exclusiva del medio de comunicación que supo que “La Barbie” ya no se encuentra en el registro de presos pues dijo, no es posible que todos los días se esté revisando una lista que tiene millones de nombres. Enfatizó, la vida pública deber ser cada vez más pública.

López Obrador añadió que aún y cuando la Barbie hubiese llegado a un acuerdo con la justicia estadounidense para convertirse en colaborador, ello no lo exime de purgar su condena.

“No tiene por qué salir porque la condena es a muchos años, solamente que haya un acuerdo, ah, si se da el acuerdo de todas maneras nosotros tendríamos que actuar, si hay denuncias en México, pues hay que actuar, yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que aclarar ¿no? lo antes posible”.