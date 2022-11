Cuauhtémoc Blanco ataca a diputado de Nueva Alianza

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo se fue en contra del presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, Agustín Alonso Gutiérez, por haber propuesto y aprobado cambios en el presupuesto 2023 y restringir que el mandatario pueda disponer de más de 17 mil millones de pesos de manera discrecional como lo hizo en estos cuatro años de administración.

Después de que 23 de los 36 alcaldes exhortaron al Legislativo a reconsiderar los recursos destinados a obra pública para los ayuntamientos, el mandatario no solo condenó las modificaciones que se hicieron al paquete económico que aprobaron los diputados, sino que amenazó al legislador Alonso Gutiérrez, de Nueva Alianza.

“El diputado de Yautepec, Agustín Alonso, que le voy a decir que no le tengo miedo, que sepa que no le tengo miedo. Tiene aterrerado a Yautepec, yo no le tengo miedo a él, y aquí estoy. No me voy a rajar, no le tengo miedo, porque ya estuvo bien que amenace y amenace a diputadas y a la gente. Aquí estoy de frente. Entonces si nos vamos a respetar, hay que respetarnos y si vamos a trabajar como siempre dicen ellos para el beneficio de la gente con mucho gusto lo vamos hacer. Pero no se valen los abusos que están haciendo con este paquete económico que han presentado”.

La respuesta del legislador no se hizo esperar. A través de sus redes sociales envió un mensaje a Cuauhtémoc Blanco en el que le dice que no debe tenerle miedo a él, sino a los morelenses que votaron por él y a su conciencia.

“A mí, cómo por qué. Tenle miedo a los morelenses que te dieron la confianza del ser el gobernador. Tenle miedo a quienes les dijiste que no les ibas a fallar. Tenle miedo a los amigos con los que llegaste, con los cuales ya no estás, esos que te saben todo. A mí por qué tenerme miedo. Yo soy de Yautepec, aquí nací, aquí crecí y aquí me voy a quedar. Honrosamente y orgullosamente lo digo, soy morelense, yautepequense, Sancarlense de corazón. No me tengas miedo a mí gobernador, tenle miedo a tu conciencia y, repito, a toda la gente que le has quedado mal, a todo el puedo de Morelos”.

Además de ello, el presidente de la Comisión de Hacienda presentó ante el pleno una propuesta para que el gobierno del estado no realice un reemplacamiento en 2023, sino que sea cada seis años y no cada tres como lo contempla la Ley General de Hacienda, por considerar que sería un duro golpe para la economía de los morelenses.