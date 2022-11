Protesta de motociclistas deja 9 detenidos en CDMX

Una caravana integrada por cientos de motociclistas desquició diversas vialidades de la Ciudad de México luego de partir pasado el mediodía del Monumento a la Revolución con dirección a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para exigir que no entre en vigor la modificación al nuevo Reglamento de Tránsito dirigido esencialmente a los motociclistas de bajo cilindraje.

Esta nueva disposición establece que a partir del 1 de diciembre de este año las motocicletas con un cilindraje menor a 600 cm3 ya no circularán por carriles centrales; las motos que trabajen para paltaformas digitales deberán contar con un seguro de vida y la licencia ipo A1 o A2.

Los inconformes expusieron que estas modificaciones no resuelven el incremento de accidentes en los que se ven involucrados una motocicleta pero también los automovilistas expresaron su punto de vista.

“Simnplemente por tanto tráfico que hay en las laterales nos van a meter la riata eh es que si se ponen a analizar esos accidentees por qué no analizan con quién son los accidentes no solamente el accidentado sino simplemente quién fue el otro factor, muchos automovilistas andan en el teléfono…Son muchos riesgos porque van entre los coches y uno se imagina uno pasa un bachecito y tiene uno que volantear tantito dentro del mismo carril y luego los motociclistas a un lado pues…Por personas que no saben manejar o tienen diferentes maneras de pensar pues es como dicen por unos pagan todos”.

Los motociclistas repartidores de diversas aplicaciones coincidieron en señalar que a prinicpios de año se les aplica una tasa impositiva del 2 por ciento sobre el monto total de cada servicio realizado a través de las plataformas que entregan alimentos, por lo que demandaron que las vialidades se encuentren en buen estado.

Luego de siete horas de bloqueos primero en el tramo de Viaducto y Calzada de Tlalpan con dirección a Taxqueña donde se apostaron 10 motociclistas; luego cerca de la Secretaria de Movilidad (SEMOVI) en el cruce de Yucatán e Insurgentes; después en Avenida Álvaro Obregón entre Insurgentes y Valladolid y posteriormente bloquearon Reforma e Insurgentes.

Como resultado de estos bloqueos se registró un connato de bronca entre Policías y manfiestantes porque no se llegó a ningún acuerdo y fueron aseguradas 18 motocicletas y 9 personas. Los motociclistas tendrán este miércoles una mesa de diálogo con autoridades de la SEMOVI y de no llegar a ningún acuerdo advirtieron quye volverán a las calles para hacer más movilizaciones.