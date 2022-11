En la marcha del domingo no habrá acarreados: AMLO

El presidente López Obrador rechazó que la marcha del próximo domingo con motivo de sus 4 años de gobierno será una manifestación de acarreados como afirma la oposición, los que organizaron la marcha del 13 de noviembre y otros conservadores.

No sé de dónde sacan que habrá acarreados, cuando todos los asistentes acudirán por propia voluntad, pues apoyan la transformación que lleva a cabo su gobierno, aseveró. Y sostuvo que será una marcha festiva con música para celebrar con satisfacción lo avanzado y que se espera la llegada hasta de migrantes mexicano que laboran en Estados Unidos.

"La gente viene por su propio pie, porque son millones de hombres y mujeres libres, conscientes que respaldan, este movimiento, no sé de dónde sacan que vamos a hacer un acto con acarreados si tenemos 70 por ciento de aprobación, como unos 50 millones. Si no tuviésemos ese respaldo ya nos hubieran derrotado. Vienen, ni modo que les paguemos su pasaje, desde Estado Unido, es fiesta habrá música de banda, batucada, tamborileros, marimba".

Además, minimizó que ciudadanos que apoyan al INE se vistan de rosa y participen en la marcha, somos libres y no se trata de una movilización de colores.

López Obrador aclaró que no se trata de una manifestación para tratar de opacar la marcha pasada sino para festejar los logros de la 4T, y tampoco es para impulsar su propuesta de reforma electoral y pide que no haya acarreados, que asistan los fundadores de su movimiento que lo llevó al poder.

Se trata de festejar el combate a los privilegios y la corrupción, los beneficios para los adultos mayores y a todas las personas que más necesitan del apoyo gubernamental.

"La marcha no es por lo de la reforma electoral, es para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar los logros. Cómo no vamos a celebrar que doce millones de adultos mayores tienen una pensión que no recibían. Ustedes creen que Claudio X González está de acuerdo con el apoyo a la gente más necesitada del país, no, no es de una élite".

Y sobre la reforma electoral, admitió que no habrá una reforma constitucional porque Morena no tiene los votos necesarios en el Congreso para modificar la Carta Magna, pero sí una reforma a leyes secundarias que buscará básicamente reducir los enormes gastos del INE y evitar a toda costa los fraudes electorales y eso no lo podrá evitar la oposición por más que se ponga de acuerdo en frenar la verdadera democracia.

"Nosotros vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley, ya se pudieron de acuerdo y no habrá reforma constitucional. Y como no habrá esa reforma constitucional va haber una reforma legal, nos importan dos cosas: reducir el gasto en el INE, es ofensivo que ganen 400 mil pesos los consejeros y lo otro es evitar la compra del voto, eso lo podemos lograr con la ley sin reformar la Constitución, como debe de ser" .

En la conferencia de prensa le preguntaron si recomendaba a alguien para sustituir a Lorenzo Córdova en la presidencia del INE el próximo mes de abril, López Obrador respondió que cualquier ciudadano sería mejor que el actual, que es una vergüenza, pues tan solo por su racismo no debería estar al frente del INE.