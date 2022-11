Diputados PRI, PAN y PRD reviven coalición Va por México

Este miércoles, de manera formal, los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados reactivaron la coalición legislativa Va por México para frenar la reforma electoral que propone el presidente López Obrador.

En conferencia de prensa los líderes de los legisladores de dichos partidos, reiteraron que votarán en contra de los cambios a la Carta Magna y también a leyes secundarias que pretende el Ejecutivo y que dañan a los órganos electorales como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El panista Jorge Romero y el perredista Luis Espinosa Cházaro dejaron claro que le tienen total confianza al PRI en este reencuentro tripartidista.

“En la reforma electoral constitucional, la coalición Va por México va a votar en contra, el PRI está aquí y nosotros partimos de esa creencia, de creer en él y aquí estamos juntos para defender a este país de una reforma electoral regresiva y perjudicial. Para nosotros es mucho más importante el mandato de la gente que tuvimos en la marcha en la defensa de la democracia, que pretender seguir buscando diferencias entre nosotros y no se pretenda amarrar navajas, lo que se ve no se juzga, aquí estamos juntos, vamos a votar juntos, queremos seguir juntos”.

Respecto a la marcha que anunció el presidente López Obrador para el domingo 27 con motivo del informe que rendirá por su cuarto año de gobierno, los diputados del PRI, PAN y PRD consideraron que el mandatario tiene derecho a manifestarse en las calles como ocurrió con la manifestación del pasado domingo.

El priista Rubén Moreira dijo que no haya razón para criticar que López Obrador encabece dicha movilización del Ángel al Zócalo. Y dejó claro que el PRI nunca ha traicionado a la coalición Va por México.

“Creo que en este país todos tenemos derechos a marcha, si el señor Lorenzo Córdova no quiso marchar, por la razón que sea es respetable y creo que la próxima manifestación también es de ciudadanos pues vamos a ver su postura, y si no marcharon gobernadores, fue porque no quisieron. Alejandro Moreno no ha traicionado a nadie ni nosotros, aunque una coalición con tres partidos distintos, es obvio que en algún momento tienen diferencias, yo así lo tomo”.

Pero quien lanzó varias críticas contra la marcha de López Obrador fue el líder de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien sostuvo que el jefe del Ejecutivo está perturbado y actúa de manera visceral en respuesta a la marcha del pasado domingo.

“Va a ser muy interesante a ver quién marcha, pues el Presidente se la ha pasado señalando a personajes que él considera impresentables de la marcha del pasado domingo, pues no sé quién vaya a marchar con Morena, si va a estar Manuel Espino, Sanjuana, y si Bartlett será el orador principal. Es una reacción visceral y veo al Presidente bastante extraviado, perturbado”

Consideró que la manifestación del 27 de noviembre es una burda reacción para demostrar músculo ante la concurrida manifestación en favor del INE.