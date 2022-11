Celebra AMLO que elecciones intermedias en EEUU no causaron “desequilibrio”

Celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador que no se haya presentado un desequilibrio entre las dos fuerzas políticas de Estados Unidos, tras las elecciones intermedias donde existe una ligera preferencia por los candidatos de republicanos sobre demócratas para las Cámaras de Senadores y Representantes.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario indicó que al no haber una victoria apabullante se disipó el riesgo de una turbulencia financiera en la Unión Americana.

“Yo celebro que no haya habido una situación de mayor desequilibrio porque si se hubiese producido por ejemplo una victoria contundente”.

Ante el panorama de la reelección de Joseph Biden o la llegada al poder nuevamente de Donald Trump, López Obrador dijo que nuestro país tiene una buena relación con ambos contendientes por lo que evitaría hablar de alguna preferencia.

“En el caso de los republicanos ya están proyectando al de Florida y al presidente Trump, son los dos… nosotros nos llevamos bien la verdad muy bien con el presidente Trump porque fue respetuoso con nosotros y muy bien con el presidente Biden porque además de respetuoso es una buena persona le tenemos afecto ahí no, nosotros no tenemos… no me quiero meter en eso, en eso no”.

El jefe del Ejecutivo Federal habló de los comicios en Estados Unidos sin que se le hiciera pregunta alguna pero insistió que el gobierno mexicano no tiene ningún problema con los dos partidos de la Unión Americana, Republicano y Demócrata.