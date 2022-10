Acusa Encinas campaña de desacreditación a investigaciones

El subsecretario de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa Alejandro Encinas Rodríguez, acusó una campaña para desacreditar y obstaculizar investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero.

Durante la diaria conferencia matutina del presidente López Obrador en Palacio Nacional, Encinas Rodríguez aseguró que el Caso Ayotzinapa "es el reto más grande" como servidor público, y que lo enfrenta con mucha responsabilidad pese a que conocía a los obstáculos a los que iban a enfrentarse.

"Primero fue enfrentar la resistencias y los obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y poder abrir la investigación, luego aparecieron las filtraciones, nos filtraron videos, documentos, nos filtraron incluso el informe no testado con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables, luego salió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a los trabajos realizados; luego pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de amparo de abogados con denuncias penales, y ahora pasamos al espionaje, ¿ahora qué sigue?, expuso.

Pues sea lo que sea que sigue, dijo, nosotros no vamos a dar marchas atrás.

Y es que el funcionario de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), reconoció en una entrevista con el diario neoyorquino "The New York Times" que "un gran porcentaje" de las pruebas de la investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se presentaron como nuevas y cruciales, no se pudieron verificar.

Encinas Rodríguez apuntó que la investigación debe verse de manera integral, además de que en ningún momento se intentó descalificar el trabajo de la Fiscalía General de la República y la Comisión de la Verdad.

"Creo que ha sido muy difícil porque es un proceso de investigación muy complejo, incluso la información que le brindamos no abordamos este tema. Y yo soy el principal sorprendido. Esa idea de que yo auto descalifiqué mi trabajo la verdad no fue así, además sería una falta de respeto a los compañeros y compañeros del equipo trabajaron de una manera muy seria y profesional", expuso.