Claudia Sheinbaum comparte políticas exitosas CDMX en Nuevo León

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, compartió estrategias y políticas de gobierno en materia de tecnología, innovación, seguridad, desarrollo económico y ciudad sustentable, con los municipios General Escobedo y Ciénega de Flores, en Nuevo León.

Durante su visita este sábado y a través de la firma de un convenio marco de coordinación para la digitalización y conectividad de ambos municipios, Sheinbaum Pardo destacó la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública que ha permitido aumentar de 87 a 33 mil puntos de internet gratuito en la capital del país, así como pasar de 14 mil a 64 mil el número de cámaras de seguridad.

De acuerdo con la jefa de Gobierno capitalina, esto se logra acabando con la corrupción y los privilegios del gobierno.

"Eso nos permite tener recursos para poder abrir derechos, porque nosotros consideramos que el acceso a internet es un derecho, así como la educación es un derecho, la salud es un derecho, es injusto que un joven que no tiene recursos económicos o un niño o una niña o un adulto no tenga acceso a internet por no tener para pagar un plan”.

Con ello, Sheinbaum Pardo suma convenios suscritos con 6 estados del país, que son Veracruz, Michoacán, Campeche, Colima, Sonora y Baja California, además de 20 municipios en los estados de Jalisco, uno en el Estado de México, y uno en Veracruz.

Imparte conferencia magistral

Durante su visita a Nuevo León, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, impartió la conferencia magistral "Experiencias exitosas de gobierno", en el Centro Internacional de Negocios Monterrey (CINTERMEX), ubicado en el Parque Fundidora, en la que destacó la importancia de la inversión y colaboración entre estados, para atender temas como el abasto de agua, seguridad, movilidad y el derecho a internet.

Como ejemplo, habló de la colaboración entre la Ciudad de México y el Estado de México, que decidieron invertir en Michoacán donde hay presas que históricamente han suministrado agua al Valle de México.

Explicó que este proyecto especial permitirá mejorar el riego de la agricultura y abastecer de agua a las poblaciones carentes de este recurso. "Eso es una visión de cómo atender los problemas del agua, y la inversión y la colaboración que hemos hecho con distintas entidades de la República”, dijo.

Al cerrar su ponencia, la doctora Sheinbaum Pardo destacó la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública, asegurando que el ejemplo de una mujer gobernando significa un cambio en la perspectiva de los jóvenes y dejar atrás los prejuicios.

"Hoy tenemos a una mujer que ya viajó al espacio, mexicana-, que eso haya sido posible le cambia la perspectiva de vida a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, no hay ese prejuicio de que no te puedes dedicar a ser ingeniera, a ser abogada o a la política, 'eso es cosa de hombres'; no eso ya no, ya quedó en el pasado".