Aprueban 17 estados reforma sobre Fuerzas Armadas: AMLO

Confió el presidente Andrés Manuel López Obrador que pronto sea aprobada por los 17 Congresos locales, la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Durante la mañanera, antes de hablar sobre las acusaciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de estar confrontando a los gobernadores que se oponen al proyecto, el primer mandatario dijo si todo avanza a lo previsto la Guardia Nacional será la institución fundamental para garantizar la seguridad pública en el país.

“Hacia adelante yo estoy seguro que si la Guardia Nacional se sigue fortaleciendo y sigue siendo apoyada por la Defensa, por la Marina, va a convertirse en la institución fundamental para garantizar la seguridad pública”.

Nuevamente calificó como "hipocresía vil", las críticas de los opositores que dijo, cuestionan el mantener, hasta 2028, a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y aunque señaló que “ahora, muy frescos, salen a decir que no quieren la militarización". Respecto a las diferencias entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto y distintos gobernadores que se han manifestado contra la iniciativa de fuerzas armadas, solo aseguró que sería muy aburrido no tener polémica.

“Es parte de la polémica que debe de haber, no sorprendernos de eso sería muy aburrido que no hubiese polémica, estaríamos bostezando siempre, nada más la única cosa es son enojarse, que no haya agresiones pero que sí haya polémica, debate, con argumentos”.

Consideró suficiente que la ampliación para las tareas de las fuerzas armadas sigan en las calles, sea hasta el 2028.

“Yo creo que sí porque no sólo depende de las corporaciones, depende sobre todo de que haya bienestar y bienestar es estar bien, ¿por qué se agravó el problema de la inseguridad y violencia? Porque se abandonó el pueblo”.

Por ello insistió que su administración está cambiando la forma de ver a la ciudadanía y se pone por encima sus necesidades a fin de brindarles oportunidad para salir adelante sin que exista un modelo de gobierno neoliberal ni propicie la violencia.