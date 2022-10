Niega AMLO recesión en mediano y largo plazo en México

Manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador su confianza en que la economía estadounidense no caerá en recesión a pesar de incremento de la inflación, lo que tendría graves consecuencia para nuestro país.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario, confió que se va a incrementar la inversión en América del Norte, México y en Estados Unidos, lo que hará crecer la economía, es más dijo que, entre las regiones del mundo, él cree que la de América del Norte es la que está más protegida.

"Nosotros pensamos que no va a haber recesión, hay indicadores que nos señalan que en el mediano y largo plazo se va a incrementar la inversión en América del Norte, México y Estados Unidos, se va a crecer más y no vamos a tener problema, yo creo que de las regiones del mundo la de América del Norte es la que está más blindada, protegida".

Calificó como un acierto el no haber contratado deuda adicional durante la pandemia. Este viernes López Obrador, se refirió al retiro de Banorte de la compra de Banamex y dijo que aún quedan tres aspirantes para realizar esta transacción.

"Quedaron tres cuando menos ah me estoy acordando que no lo puedo decir (ríe) los tres son muy buenos los que quedan, como también Banorte, que es una institución bancaria responsable".

Terminando la conferencia dijo que charlará con Carlos Hank González sobre su decisión de bajarse del proceso de compra de Banamex. En más temas económicos aprovechó para agradecer en la Cámara de Diputados la aprobación esta madrugada de la Ley de Ingresos en la que dijo, no habrá aumento de impuestos y se garantiza el desarrollo del país.

"Agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la ley de ingresos para el año próximo, ayer se aprobó y no hay aumentos de impuestos ni de derechos porque no hace falta siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre y cuando no haya privilegios fiscales, siempre y cuando no haya devolución de impuestos, condonación de impuestos".

Por otra parte, el presidente informó que el empresario Ricardo Salinas Pliego pagó dos mil 800 millones de pesos de un crédito fiscal en acatamiento de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso mostró el comprobante de pago.

"Informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de dos mil 800 millones de pesos... esto de conformidad como una resolución de la Suprema Corte de Justicia".

El Jefe del Ejecutivo Federal destacó que la Hacienda pública del país está fuerte gracias a que todos cumplen con sus obligaciones fiscales por lo que aseguró "en México vamos bien".