Protestan alumnos del CCH-Sur por violación de una estudiante en los baños

Luego de que una alumna denunció que fue violada en uno de los baños de mujeres del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur el lunes 17 de octubre, estudiantes de esta escuela realizaron una protesta al interior de este plantel en demanda de mayor seguridad.

Con la frase “CCH no me cuida, me cuidan mis amigas”, los alumnos iniciaron a las 13 horas de este jueves 20 de octubre su manifestación al interior del plantel, donde después de causar destrozos en la dirección del mismo se dirigieron a la calle para cerrar la vialidad en la calle Llanura en la colonia Jardines del Pedregal donde se ubica.

“No estás sola, no estás sola, no estás sola”, coreaban las alumnas en solidaridad con su compañera violada.

Se trató de una marcha interna “separatista” en la explanada de esta escuela ubicada en la colonia Jardines del Pedregal. Las alumnas exigen que se incremente la seguridad portando carteles y latas de pintura.

En la protesta participaron integrantes del llamado Bloque Negro y Pacífico, Feministas Organizadas Independientes de CCH Sur, Las Hijas de Artemisa, Cubícula Separatista de la O y Punketa Solitaria.

En breve entrevista la madre de la alumna afectada, quien por razones que no quiso explicar prefirió el anonimato, detalló que lo único que percibió su hija de su atacante es que es de tez morena.

“Esta persona la tomó por atrás, mi hija no le vio la cara sólo sabe que es de tez morena porque le vio la mano con la que le tapó la boca pero aquí la licenciada intervino para que no vinieran el MP a hacer las diligencias correspondientes y tampoco cerraron el baño”, detalló la madre de la alumna violada.

La versión de la madre de la alumna fue reforzada por una de las manifestantes quien accedió a dar una breve declaración.

“Dirección no ha hecho nada solamente ha callado a las víctimnas incluso iba a venir el MP el domingo a revisar la zona y dirección mandó a todos los trabajadores a limpiar completamente los baños”, refirió la manifestante.