Liberan a médico interno acusado de supuesto robo en Hospital del ISSSTE

Este jueves fue liberado el estudiante Fernando Agustín Villalobos Ramírez, un médico interno de pregrado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y quien realiza su internado en el Hospital Regional 1° de Octubre del ISSSTE, luego de ser detenido la tarde del martes y llevado al Ministerio Público de Tacubaya, acusado de sustraer material médico de dicha institución al realizar sus labores habituales.

Por estos hechos durante dos días consecutivos, estudiantes residentes de medicina de este hospital del ISSSTE y otros, se manifestaron a las afueras de la unidad de salud.

El personal médico cerró avenida Politécnico Nacional y otras vialidades, y con pancartas con consignas como "Fer no es ratero", "Sin Fer NO hay MIP's y sin MIP's NO HAY HOSPITAL", "Si porto material es porque trabajo con él", "Trabajo 36 horas y aún así me arrestan" y "Somos médicos no delincuentes", exigieron la liberación de su compañero.

COMPAÑEROS DE DIVERSAS UNIVERSIDADES Y UNIDADES HOSPITALARIAS SE JUNTARON A LA CAUSA. TE VEREMOS DE REGRESO FER #JUSTICIAPARAFER pic.twitter.com/smhqNVtiAU — #JUSTICIAPARAFER (@p_mczd) October 20, 2022

Este es el “gran botín” de #JusticiaParaFer el Médico Interno de Pregrado (estudiante) que resguardó con el material necesario para realizar sus labores… que por cierto, hemos normalizado que el MIP tome muestras cuando en realidad esta ahí para aprender. Que no hay QFBs?! pic.twitter.com/HslgMYTZtn — Dr Fernando Mesta (@DrMesta) October 19, 2022

Los colectivos Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes (AMMIP) de Servicio Social, Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF) y el Colectivo de Medic+s en Formación, solicitaron a través de un comunicado la liberación inmediata del estudiante de medicina.

"Fernando, de 25 años, estudiante de medicina, lleva hasta este momento más de 14 horas de detención ante la FGR Tacubaya por simplemente realizar sus funciones de manera habitual, la portación de insumos es para su uso dentro del hospital y para los pacientes del hospital", se lee en el comunicado.

También a través de las redes sociales con el #JusticiaParaFer, médicos de distintas instituciones se han solidarizado con Fernando Villalobos y solicitaron el apoyo de las autoridades.