Reconoce AMLO riesgo de que no se construyan últimos tramos del Tren Maya

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que los dos últimos del Tren Maya estarían en riesgo de construirse, debido a la inconformidad de ejidatarios.

Durante su diario diálogo circular matutino desde Palacio Nacional como él mismo le llama López Obrador detalló que los tramos que faltan por liberar son los que van de de Tulum a Escárcega, del cual están encargados de construir los ingenieros militares.

"El fin de semana me tocó supervisar el Tren Maya, y ya liberamos como mil kilómetros, lo que se conoce como derecho de vía, esto lo saben bien los ingenieros, y nos faltan dos tramos para liberar, lo que corresponde construir a ingenieros militares, exactamente de Tulum a Escárcega, ya tenemos liberado Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum. Ya resolvimos el tramo más difícil donde nos querían ponchar, que era el tramo Cancún Tulum, porque ahí hay muchos billullos de por medio, pero no pudieron", reprochó.

Nos toca liberar el tramo de Tulum a Escárcega, que es el tramo para llegar a Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal, todo lo que es el sur d Quintana Roo, que se quedó en el abandono (...) Nos importa mucho el sur de Quintana Roo, y es llegar a Calakmul, Xpujil, puntualizó el Presidente López Obrador.

El primer mandatario detalló la inconformidad que se tienen con ejidatarios, quienes buscan indemnizaciones y han dilatado la obra prioritaria del Gobierno Federal.

"Resulta que en el tramo de Xpujil a Chetumal, hay cinco ejidos, que los dirigentes, aclaró, no los campesinos, los comisariados, pero los dirigentes dicen aquí no pasan si no nos pagan la indemnización de cuando se hizo la carretera de Escárcega a Chetumal. Ah, con abogados, desde luego, con todo respeto ya les mandé decir allá que de qué querían su nieve, aquí es querer hacer su agosto", indicó.