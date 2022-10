No es legal acuerdo entre gobierno de Zacatecas, el FBI y la DEA

El presidente López Obrador aseguró que no es válido, un eventual acuerdo del gobierno de Zacatecas con agencias de seguridad e investigación criminal de Estados Unidos como el FBI y la DEA, para colaborar en seguridad pública de dicha entidad que se ha visto convulsionada por la violencia criminal.

Dejó claro que este tipo de convenios con gobiernos extranjeros están prohibidos para los gobiernos estatales, por lo que no puede haber un acuerdo suscrito, no es válido y hasta mostró el texto del artículo 89 constitucional que efectivamente no permite a los gobernadores contraer este tipo de acuerdos con los gobiernos de otras naciones.

Se le preguntó si ya habló del tema con el gobernador zacatecano David Monreal, o con el embajador estadunidense Ken Salazar, respondió que no. Pero eso no vale, no es un hecho ese acuerdo, pero tampoco vamos a hacer un escándalo por eso, aseveró.

"De acuerdo con el artículo 89, en la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros, es muy claro y le tenemos confianza a Ken Salazar. Y hay buena relación con Estados Unidos, además, ni modo que hagamos un escándalo".

El jefe del Ejecutivo federal reiteró tener una buena relación con el gobierno de Joe Biden, en todos los temas bilaterales, y no se busca ningún desencuentro con Estados Unidos, tan es así que este jueves, integrantes del gabinete de seguridad de México, sostendrán una reunión con sus homólogos estadunidenses en Washington.

"También nosotros tenemos que actuar con criterio y no pelearnos, buscar una buena relación, tan es así que el jueves van a participar en Washington los miembros del gabinete de seguridad de México con sus homólogos del gobierno de Estados Unidos para tratar asuntos de cooperación en materia de seguridad. Siempre que hay algo de este tipo, hay que pensar en no engancharse ni caer en una provocación".

Incluso, resaltó que México ya se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos.

En otro tema, López Obrador dijo que esta mañana en Palacio Nacional hubo mariachis y pastel para festejar al canciller Marcelo Ebrard por su cumpleaños, dijo que le dio un abrazo y mucho afecto, igual que al Secretario de Gobernación y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a los tres los llamó "hermanos".

"Sí, lo felicité porque cumpleaños a mi hermano Marcelo Ebrard, también estaba mi otro hermano, Adán Augusto y mi hermana Claudia que viene los lunes, a Marcelo le regalé afecto, mucho afecto",

En otro asunto, dijo que este martes dará a conocer al nuevo titular del SAT, que va a sustituir a Raquel Buenrostro.

Cabe mencionar que en la conferencia de prensa de este lunes López Obrador no fue cuestionado sobre algunos pasajes del libro "El Rey del Cash" que se han divulgado ya en medios de comunicación y que lo involucran en actos irregulares durante sus primeras campañas proselitistas.