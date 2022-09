Brasil tendrá elecciones este domingo 2 de octubre

Este domingo 2 de octubre en urnas electrónicas, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro y el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentarán nuevamente, luego de un acalorado debate lleno de insultos.

Mientras el presidente Bolsonaro arremetía contra Lula señalándolo de "mentiroso, ex preso y traidor", el favorito en las encuestas se defendía acusando al hijo del presidente y Flavio Bolsonaro y al ex ministro de educación de haber exigido sobornos para iglesias evangélicas.

El pleito por la distribución de la riqueza amazónica también salió a colación al igual que la agenda verde y la vacunación contra Covid que puso en jaque a Bolsonaro,cuestionamiento de otra de las 11 contendientes a la presidencia, Soraya Thronicke, que no obstante de acuerdo a las últimas encuestas estarían fuera de la jugada para dar paso al confrontamiento preferencial entre Lula Da Silva y Bolsonaro.

La tendencia ubica a Lula da Silva a 14 puntos de distancia de Jair Bolsonaro, quien no obstante cuenta con el respaldo de la policía brasileña, por lo que analistas no descartan un enfrentamiento si los resultados no le son favorecedores.

Para Lula Da Silva por el contrario, resultaría ciertamente favorecedor resultar ganador en la primera vuelta del proceso a realizarse este domingo 2 de octubre, por lo que espera lograr más del 50% de votos, pues de otra forma deberán acudir a una segunda vuelta.

Especialistas han considerado que el sistema democrático de Basil podría sufrir un duro golpe si el actual presidente desconociera los resultados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que contará con urnas electrónicas y cuyo margen de error es de solo 2%.

Jair Bolsonaro ha buscado en figuras públicas como el cantante Gustavo Lima el futbolista Neymar jalar preferencias, al igual que lo hace Luiz Inácio Lula da Silva con artistas como Anitta, Caetano Veloso o Gilberto Gil, quienes manifiestan abiertamente a quién darán su voto.