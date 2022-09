¡Asesina no soy!, dice llorando Malú Micher

"No voy a permití bajo ningún momento que me llamen asesina", expresó llorando la senadora de Morena, Malú Micher, en la comisión de Salud del Senado.

En comisiones se discutía el dictamen para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas a nivel federal, sin embargo, la senadora de Morena Malú Micher pidió que se pospusiera el análisis por la campaña de desprestigio que, dijo, hay en su contra.

Asi, las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado acordaron retirar el dictamen que se votaría hoy en materia de aborto antes de las 12 semanas de gestación.

Estos grupos de trabajo decidieron que no se pondría a discusión y en su caso la aprobación de este dictamen por las difamaciones, mentiras y campaña de denostación de la ultraderecha en contra de Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y promotora de la iniciativa.

Hace un año, Micher Camarena en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, presentó junto con un grupo plural de senadoras y Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, un proyecto de decreto para reformar la Ley General de Salud y agregar un capítulo en materia de salud reproductiva, en el que se reconoce el derecho de mujeres embarazadas a decidir si continúan o no con el proceso de gestación.

Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, hizo una pausa en sus funciones de secretaria de la Comisión de Salud, para informar que por acuerdo de las promotoras de la iniciativa se decidió no votar este dictamen ante la campaña contra la senadora Martha Lucía Micher, "una campaña que está envuelta en mentiras de lo que es este dictamen".

Al hacer uso de la palabra, Malú Micher, con lágrimas, afirmó que "no estamos diciéndole a las mujeres que aborten" y denunció esta campaña de fobia y discriminación.

"Yo jamás he declarado que estoy a favor del aborto a los nueve meses, jamás en mi vida lo hecho y jamás lo haré. No puede ser esta falsedad, esta serie de acciones y de comentarios discriminatorios y fobias que se están ejerciendo. Y de poner en alerta a la población, a los cardenales, a la Iglesia católica mentirle y decirle que estamos a favor del aborto a los nueve meses, es increíble. De asesina no me bajan y yo asesina no soy y... no voy a permitir bajo ningún momento que me llamen asesinen".

Margarita Valdez, senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Salud, reprobó que desde el oscurantismo se denuncien cosas que no son ciertas y que sólo hacen que el país continúe en el atraso.

"No podemos seguir viviendo en un país donde mujeres y hombres agreden de esa forma tan clandestina a través de tuits y de mentiras, mujeres que nos consta como la senadora Malú Micher y todas las que presentaron esta iniciativa, el respeto para todas las mujeres mexicanas. Reprobamos enérgicamente a través del oscurantismo denuncian cosas que no son ciertas, denuncian ideas que lo único que logran es que nuestro país continúe en el retraso".

Sin embargo, la panista Lilly Téllez, acusó a la senadora de Morena, Malú Micher de victimizarse.

"Quiero que quede constancia que no tiene mi solidaridad, la senadora Malú Micher. Repruebo la victimización de la senadora Malú Micher, repruebo su antiprofesionalismo, llorar en esta sesión de trabajo y mi solidaridad no está con ella".

Otro panista, Damián Zepeda sí se solidarizó con la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, pero aclaró que no está de acuerdo con su iniciativa.

"Ninguna persona debe ser perseguida o atacada por su forma de pensar, en ese sentido me solidarizo. En el tema de fondo yo sí marcó una diferencia, si estás a favor del derecho de vida eres un ingenuo, conservador y ahí es donde yo digo quien está con una postura es correcto y el otro no, cada uno de nosotros tenemos libertad para pensar de manera distinta. Nadie tiene la verdad absoluta, tenemos valores personales. Gente de buen corazón, gente noble estaba muy preocupada con la iniciativa, genuinamente, porque entendían eso que aclaras que no es así".

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, dio su respaldo a la morenista.

"Solidarizarme con Malú, porque estos ataques que se están llevando contra tú persona, Malú, parten de una concepción equivocada. Que bueno que ya aclaraste, una vez más, que no es así. Fue una mentira que se fue repitiendo, pero no es así. Hay que seguir, Malú, pues ni modo así son estos tiempos adversos, pasar la página y vamos para adelante".

También, Nuvia Mayora, del PRI; Raúl Bolaños, del Partido Verde; Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano y otras y otros senadores dieron su respaldo a la feminista.

La iniciativa busca garantizar el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.

Uno de los cambios propuestos es crear un capítulo sobre "servicios de aborto seguro", adicionar otro denominado "Objeción de conciencia" dentro de los recursos humanos para los servicios de salud.

En relación con el Código Penal Federal se propone la derogación completa de los delitos de aborto procurado y aborto consentido, con lo que se busca "la eliminación de cualquier posibilidad de utilizar el derecho penal para sancionar tanto a la mujer que aborta como a quien la auxilio con su consentimiento".

La iniciativa establece que tanto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal queda claro que no se puede criminalizar la decisión de la interrupción del embarazo por mujeres o personas gestantes.

Otras senadoras que promovieron esta iniciativa son Claudia Ruiz Massieu, del PRI; Alejandra Lagunes, del Partido Verde; Alejandra León e Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano