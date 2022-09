Revisará gobierno adeudos de más de 20 empresas: AMLO

Al afirmar que los grandes contribuyentes no contribuían al incumplir sus responsabilidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer se planea una reunión la próxima semana, para solucionar el adeudo que tienen entre 20 y 30 empresas nacionales y extranjeras con el Servicio de Administración Tributaria.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer Mandatario comentó que el acertamiento se dará con la titular del SAT, Raquel Buenrostro, para que sean cubiertos alrededor de 100 mil millones de pesos en impuestos.

"Esta semana precisamente, la semana próxima tengo una reunión con el equipo del SAT porque ayer me vio la directora del SAT con el director de los grandes contribuyentes y me dio a conocer una lista de quiénes se están rezagando, ahorita hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben, son empresas nacionales y también extranjeras entonces vamos a hacer una revisión".

López Obrador recomendó a todos cumplir con sus pagos ya que dijo, la defraudación fiscal es un delito.

"Por los 20 deben ser como cien mil millones siempre los potentados, o sea no potentados, las grandes corporaciones económicas y financieras, sí pero se está buscando un arreglo, se está llegando a un acuerdo, ya se está haciendo toda una revisión general, ya hay en efecto juicios que son cosas juzgadas decir ya la corte resolvió sin embargo hay otros y lo que se busca es llegar a un acuerdo".

De esa manera aclaró que en la lista de deudores no se encuentra el caso de Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, pues aseguró que es un caso que ya se está trabajando y buscando un acuerdo.

Ello después que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó que el conglomerado de medios de comunicación TV Azteca, subsidiaria de Grupo Salinas, debe pagar al SAT más de 2 mil 600 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).