Abigail Hay es ingresada violentamente a la cárcel de Salina Cruz | VIDEO

El pasado 19 de agosto fue detenida y durante la madrugada del 20 de agosto fue reportada sin vida en Salinas Cruz, Oaxaca.

La familia exige justicia y rechaza la explicación de la policía municipal, que dice que Abigail Hay Urrutia se ahorcó sola, usando su ropa interior para colgarse de una celda de detención temporal que debería estar vigilada.

A un mes de los hechos ocurridos, el caso de Abigail Hay Urrutia sigue vigente, debido a que la hermana de la víctima publicó un video donde se muestra la forma en que fue ingresada en las instalaciones de los separos. El video compartido por su hermana, tiene la siguiente consigna:

Queremos #JusticiaParaAbigailHayUrrutia

Estos policías no pueden seguir matando más personas, que dejen de mentir y se castigue a TODOS.

A mi hermana la mataron esos policías.

Es aberrante que el presidente municipal a más de un mes no hay iniciado un proceso administrativo sancionador en contra de los policías que se vieron inmiscuidos en el asunto de mi hermana, queremos justicia, ya nos más abusos de autoridad, ya no más violencia hacia las mujeres

#JusticiaParaAbigailHayUrrutia

#OaxacaFeminicida