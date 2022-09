En tribuna del Senado piden investigar a José Narro

Desde la tribuna del Senado de la República, la legisladora Lili Téllez advirtió que es muy peligroso que un senador, en clara referencia a José Narro tenga vínculos con el crimen.

En la sesión de este martes la panista tomó el micrófono para pedir a Narro que deje su escaño en la Cámara Alta y se someta a una investigación porque, aseguró, está poniendo en riesgo a sus colegas.

Dijo que el senador de Morena debe explicar por qué está fotografiado con Gerardo Teodoro Vázquez alias El Gerry, presunto integrante del cartel del Noreste, hoy desaparecido.

Lili Téllez insistió también en que se investigue, qué pasó con los dos marinos que le habían sido asignados y el presunto envío de recursos del crimen para la campaña de Morena al Estado de México.

“Usted ha sido exhibido en una fotografía departiendo alegremente y es notorio el alegremente con Américo Villarreal y con un narcotraficante”, dijo Téllez.

Y agregó: “es de suma gravedad su caso, su presencia en esta Mesa Directiva ensucia la Mesa Directiva, su presencia en el Senado con su fuero y ostentando un cargo como senador ensucia el Senado y ensucia en sí a la política nacional. Si usted no debe nada, hágase un lado y que la Fiscalía lo investigue, Pero no puede usted seguir haciendo cómo que no pasa nada”.

La ex morenista le reiteró a Narro que “usted alegremente conviva con un narcotraficante que no oculte su adicción al dinero no solo del erario, sino al dinero sucio, al dinero proveniente del narcotráfico”.

Insistió: tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante, metido en un escándalo que, implica mucho peligro para nuestro país y aquí los de su bancada lo protegen y hacen como qué no pasa nada”.