Arranca Censo Agropecuario 2022: INEGI

Bajo el lema "Contar lo que es importante para el campo, es importante para México", desde este lunes 19 de septiembre y hasta el 30 de noviembre de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizará el Censo Agropecuario 2022.

Así lo dio a conocer la presidenta del organismo autónomo Graciela Márquez Colín quien señaló que en el operativo participarán cerca de 25 mil personas que visitarán las viviendas de las y los responsables de 4.3 millones de unidades de producción.

Por su parte el director general de estadísticas del organismo Arturo Blancas Espejo, agregó que para lograrlo, recorrerán cerca de 182 mil localidades rurales de 15 mil habitantes o menos. A las y los productores que habitan en localidades de más de 15 mil habitantes se les visitará directamente en su domicilio.

"Entonces vamos a recorrer prácticamente, dicho de otra manera muy rápida, todas las localidades habitadas del país menores a 15 mil habitantes, el resto lo vamos a cubrir directamente en los domicilios, en resumen, el Censo Agropecuario que hoy arrancamos lo que busca es qué produce, cuánto se produce, dónde se produce, cómo y con qué se produce, es a grandes rasgos el censo que ahora arrancamos en este 19 de septiembre del 2022", detalló el director general de estadísticas del INEGI Arturo Blancas Espejo.

La información que proporciona el Censo Agropecuario es de Interés Nacional. Se trata de la única fuente que genera estadística básica y ofrece datos cuantitativos y cualitativos sobre la totalidad de las unidades de producción, su tamaño, estructura y distribución. Provee información sobre la producción de cultivos, la cría de especies pecuarias, el aprovechamiento forestal y de las condiciones estructurales y coyunturales de las labores que realizan las y los productores del campo, dijo el vicepresidente del Subsistema de información económica Mauricio Márquez Corona.

"Aunque el INEGI ha levantado encuestas en el sector en los últimos años desde 2007 no se había levantado un censo agropecuario, hoy con el Censo Agropecuario 2022 tendrá la posibilidad de que el país tenga información con un nivel de detalle geográfico que las encuestas no logran o no permiten. El censo es así el único que por su nivel de detalle y por su amplitud nos da información a nivel municipal e incluso a nivel regional", explicó el vicepresidente del INEGI.

Para este censo se aplicarán tres tipos de cuestionarios: Cuestionario Población objetivo Modo de captaciónBásico; Unidades de producción pequeñas y medianas. Dispositivo de cómputo móvil Ampliado (mayor detalle que el cuestionario básico) Unidades de producción grandes; Dispositivo de cómputo móvil e internet

Aprovechamiento forestal; Unidades de producción que tienen como actividad principal el aprovechamiento forestal Dispositivo de cómputo móvil e internet y cuando sea necesario se utilizarán cuestionarios de papel.

Para este operativo, se hará uso de innovaciones como la cartografía digital y de imágenes de satélite. Habrá un monitoreo permanente de la información que se recabe con un amplio procesamiento y análisis de la información.

Las entrevistas se aplicarán por medio de dispositivos de cómputo móvil e internet. Para la captación de la información, las y los censores disponen de dispositivos de cómputo móvil (DCM), pues la mayor parte de la información se capta por este medio. El papel se utilizará si es necesario, explicó la presidenta del INEGI Graciela Márquez Colin.

"En su novena edición el censo agropecuario utilizará por primera vez un dispositivo digital para la captura de las respuestas a los cuestionarios, los grandes productores contestarán directamente vía internet a través de una clave individualizada, preguntaremos por las y los productores para poder tener información desagregada por sexo y hemos incluido preguntas sobre la COVID-19 para identificar algunos de los efectos de la pandemia sobre el sector agropecuario", detalló la presidenta del INEGI.

Será hasta mayo de 2023 cuando se den a conocer los resultados oportunos del Censo Agropecuario 2022. Los resultados definitivos se presentarán en noviembre de 2023.

Las y los censores están debidamente capacitados e identificados con chaleco, sombrero, credencial con fotografía y portan un DCM para realizar sus tareas de forma ágil y confiable.

Para verificar la identidad de las y los entrevistadores, el INEGI pone a disposición el número telefónico 01 800 111 46 34, o bien, el siguiente apartado en el sitio del Instituto: https://www.inegi.org.mx/inegi/para-informante1.html