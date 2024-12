Lluvia de Estrellas Gemínidas 2024: Cuándo y Dónde verla en México

La lluvia de estrellas Gemínidas, considerada una de las más impresionantes de la época, iluminará los cielos de México en el mes de diciembre. Con su alta actividad y meteoros brillantes, este evento astronómico es una oportunidad única para verlo antes de que termine el año.

Las Gemínidas, conocidas así porque parecen irradiar desde la constelación de Géminis, son una lluvia de meteoros originada por el asteroide Faetón, el cual va dejando un rastro de partículas que, al entrar en nuestra atmósfera, se incendian y producen los destellos que vemos como estrellas fugaces de colores.

En su pico, puede alcanzar hasta 120 meteoros por hora, con meteoros que suelen ser más brillantes y coloridos que otras, por lo que esta lluvia se destaca por su gran intensidad.

La lluvia de estrellas Gemínidas son meteoros que se desprenden del asteroide Faetón. / m-gucci Ampliar

¿Cuándo ver la Lluvia de Estrellas Gemínidas 2024?

El punto máximo de la lluvia de estrellas será la noche del 13 al 14 de diciembre, desde las 10:00 p.m. hasta el amanecer del día siguiente.

Se espera que las condiciones sean favorables para observarlas en nuestro país, ya que, según el calendario lunar, la fase será creciente, y la luna se ocultará temprano, dejando el cielo despejado y oscuro para verla.

¿Dónde ver las Gemínidas en México?

Para que puedas disfrutar de las Gemínidas, no es necesario que uses equipo. Puedes optar por lugares como parques, zonas rurales y cualquier sitio que no obstruya tu visión, como edificios, montañas, etc.