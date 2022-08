Se respetará cualquier fallo de la SCJN sobre prisión preventiva: AMLO

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve a favor de eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa, el gobierno federal lo respetará pero no se convertirá en cómplice, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al insistir que existe un riesgo con ello.

Durante la mañanera el Primer Mandatario destacó que sin la "prisión preventiva", los delincuentes tienen posibilidad de salir rápido ante cualquier detención.

"Sí la corte resuelve que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión pero no quiero ser cómplice, no quiero que el día de mañana aquí ustedes, me digan oiga y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco, voy a tener que repetir, no fuimos nosotros, fue el juez".

Al recordar que un juez descartó vincular a proceso penal federal a José Bernabé "N", La Vaca, detenido el 18 de agosto en la Ciudad de México pero que no pudo salir de prisión por las dos órdenes de aprehensión giradas en su contra en Colima y Tamaulipas, López Obrador reiteró su crítica al actuar de algunos jueces y enfatizó que si el poder judicial estuviera moralizado, no habría necesidad de prisión preventiva.

"No dormimos, tengo que estar pendiente, ya se vio que este señor tiene dos órdenes de aprehensión por delitos graves y ya estaban a punto de soltarlo y por lo mismo que porque estaba mal integrada la averiguación imagínense, en estos casos lo que sucedería, los jueces liberarían a diestra y siniestra, si ya lo hacen, se agravaría el problema si el poder judicial estuviese moralizado entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos pero el poder judicial, sigue siendo el poder judicial de tiempo atrás caracterizado por corrupción".

Aseveró que la mayoría de los jueces podrán resistirse a muchas cosas menos a los cañonazos monetarios de la delincuencia.

"O sea hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de interese creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo, es una vida como artificial donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses menos los intereses del pueblo, entonces es una burbuja, son los abogados, las relaciones públicas, todo arriba".

Adelantó que este miércoles presentará un informe de los casos en los que jueces han dejado en libertad a presuntos delincuentes no por declararlos inocentes pues señaló que es necesario que la población conozca que en algunos casos los denunciantes regresan más tarde a casa de lo que queda libre un acusado.