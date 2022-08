Gobierno dará indemnización a familias de mineros de Pinabete: AMLO

Continúa trabajando el Gobierno Federal por el rescate de los 10 mineros de Pinabete en Coahuila, pero ya se tomarán acciones para además de brindar una indemnización a los familiares, se otorguen otros tipos de apoyos, fue lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera el Primer Mandatario enfatizó que la intervención de su administración será independiente a lo que acuerden los afectados con la empresa responsable de la concesión de la mina.

"Lo que tiene que hacer legalmente pero eso lleva tiempo eso es una cuestión de juicio nosotros ya vamos a trabajar con esto, ya hay instrucciones que se destinen los fondos para apoyar a los familiares y al mismo tiempo seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar en el rescate, no se va a parar el rescate, no se ha parado, seguimos extrayendo agua de los pozos, seguimos trabajando allá y ahora se va a iniciar un procedimiento que están recomendando los técnicos para tener mejores resultados".

Desde Palacio Nacional informó que este mismo martes habrá una firma de acuerdo con los familiares para continuar con los trabajos los cuales resaltó, seguirán bajo la responsabilidad de la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

"Sí, va a estar ahí permanentemente, sí se requiere pues va a estar en México, pero constantemente va a estar viajando, atendiendo esto, es para nosotros prioritario, no vamos a abandonar".

El jefe del Ejecutivo Federal reconoció que se planteará la posibilidad de construir un memorial por la tragedia en la que cinco mineros lograron salir, sin embargo señaló que será algo que se tratará una vez que concluya el rescate.