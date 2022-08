Confirma AMLO incorporación Carlos Joaquín González a su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que cuando deje el cargo, el próximo 25 de septiembre, el hasta ahora gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín Gonzalez, se integrará a su gobierno.

"Si va a trabajar con nosotros Carlos Joaquín. Nos va a ayudar".

El mandatario no preciso cual será su función dentro de la administración publica federal.

En caso de integrarse al equipo presidencial, Caros Joaquín se sumará a los ex gobernadores de oposición que ya se han incorporado al gobierno de López Obrador, tras haber llegado al gobierno de Quintana Roo impulsado por la coalisión del PRD y el PAN.

Es el caso del ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, que es embajador en España, Carlos Aysa, ex gobernador de Campeche que es embajador en la República Dominicana y de Claudia Pavlovich, ex gobernadora de Sonora, que recibió el nombramiento de cónsul en Barcelona.