Fiscal de Campeche 'planta' a diputados que lo citaron a comparecer

El Fiscal General de Campeche, Renato Sales Heredia, dejó plantados a los diputados del PRI, PAN y PRD integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que la semana pasada lo citaron a comparecer.

La comparecencia del funcionario campechano estaba prevista para este martes a las 5 de la tarde para que explicara un desvió por 807 millones de pesos que detectó la ASF, al quedarse con un aparato de espionaje, cuyo costo fue precisamente dicha cantidad, cuando fungió Comisionado Nacional de Seguridad en el sexenio del presidente Peña Nieto.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, el priista Pablo Angulo Briceño, advirtió que Renato Sales cae en desacato al no asistir a la comparecencia para rendir cuentas ante los representantes populares y que con dicha falta el funcionario podría ser acreedor a varias sanciones entre ellas la inhabilitación para ocupar algún otro cargo público.

“Lo que está claro es que está obligado a venir aquí ante la Comisión de Vigilancia se acuerdo a las facultades que tiene la propia comisión, presentó un amparo y el juez le negó la suspensión y al contrario le ordenó que, si viniera y no obstaculizará la rendición de cuentas. La Ley de Fiscalización es muy clara, los servidores públicos o ex servidores públicos vinculados a auditorías, en las que, además, existen denuncias de la Comisión de Vigilancia citarlos a comparecer, no se trata solo de Renato Sales y por supuesto que hay sanciones como la inhabilitación y otro tipo de sanciones”.

Sin embargo, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, aseguró que el funcionario de Campeche no está obligado a comparecer pues el acuerdo de citarlo fue ilegal ya que en la sesión de la semana pasada de la Comisión de Vigilancia no había quórum y por tanto no tiene validez la comparecencia.

“Del Fiscal de Campeche Renato Sales, quiero declarar que no fue una sesión legal, fue convocada por el presidente de la Comisión carece de legalidad no había quórum y eso lo tendrá que dirimir la Mesa Directiva a través del informe que emita la dirección de asuntos parlamentarios. De tal manera que no puede asistir a una reunión que fue ilegal, que está fuera de la normatividad y del reglamento de la Cámara de Diputados”.

Cabe mencionar que, horas antes, (al mediodía) el propio Renato Sales envió un oficio a la Comisión de Vigilancia en la que explica que su comparecencia será por escrito y que, incluso, dicha comisión legislativa no tiene facultades para llamarlo a comparecer en su calidad de ex servidor público federal, pues ya dejó de ser Comisionado Nacional de Seguridad, dependencia ya extinta, y que ahora es funcionario del gobierno estatal de Campeche.