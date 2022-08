Gobierno de Japón abre concurso para incentivar el consumo de alcohol

Resulta que en Japón el Gobierno busca incentivar el consumo de alcohol para que eso repercuta en las arcas públicas, o sea, que haya más ingresos fiscales que provengan del alcohol. ¿Por qué? Porque los ingresos fiscales procedentes del alcohol han caído del 5% que había en 1980 al 1,7% para 2020 y obviamente esto a Japón, le da muchísimo coraje.

Pero bueno, regresemos a la campaña de la tomadera. Se trata de un concurso que busca encontrar eslóganes para que jóvenes de 20 a 39 años consuman más sake japonés, shochu, whisky, cerveza o vino. El objetivo es recibir propuestas beneficiosas para el sector que serán evaluadas por un jurado, y que de ser aprobadas serán financiadas por el Gobierno.

Las propuestas pueden ir desde planes de negocio hasta iniciativas en el metaverso, o incluso planes que utilicen inteligencia artificial. Porque si de por si la población japonesa tiene un uso de smartphones bastante por encima del promedio, con la pandemia, esos números crecieron.

Como consecuencia, la salud mental y la ansiedad social frecuentó los hogares de muchos japoneses pero además, el cese de la vida nocturna no se ha podido recuperar porque a diferencia de países como México, en el país nipón a los jóvenes ya no les interesa como antes salir a beber, ni a vivir la vida nocturna y obviamente a los comerciantes no les tiene nada contentos.

Y obviamente como en toda campaña que va contra la costumbre, la sociedad ha sido mixta. Por un lado, la campaña ha recibido algunas críticas por "promover un hábito poco saludable". Por el otro, personas de la farándula apoyan la iniciativa, sobre todo las vinculadas a negocios digitales, de clubes y marcas relacionadas al negocio de la venta de alcohol.

Los concursantes tienen hasta finales de septiembre para presentar sus ideas y aunque no hay un premio material, el ganador verá su campaña hecha un comercial de Gobierno.

Si quieres más información al respecto, puedes escribirme en Twitter o Instagram como @nosoysilvia