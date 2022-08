AMLO refrenda apoyo a gobernadora de BC tras actos violentos

Con capa y espada pareció salir el presidente Andrés Manuel López Obrador a defender a la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, ante la que insistió, fue una propaganda de los adversarios no contra ella, sino contra la administración federal, refiriéndose así a los actos violentos ocurridos en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate la semana pasada donde fueron incendiados vehículos y tiendas de conveniencia.

Desde Tijuana enfatizó, la mandataria estatal no está sola.

"Y es la gobernadora legal y legítimamente constituida pero además cuenta con nuestro apoyo y aún más con nuestra simpatía entonces venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre, ahora que se presentaron estos hechos lamentables en Baja California de inmediato recibió el apoyo del gobierno federal, de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina, de Seguridad Pública y Gobernación y cuando se necesite aquí vamos a estar o mejor dicho siempre vamos a estar para apoyar al pueblo de Baja California".

En respuesta la Gobernadora afirmó que dicho apoyo se notó en la respuesta a quienes generaron violencia.

"Hace una semana algunos cobardes quisieron asustarnos y se toparon con un brazo poderoso, se encontraron con un pueblo uniformado... tristemenete en medio de una contingencia y un escenario tan sensible hubo quienes de manera irresponsable buscaron lucrar políticamente difundiendo noticias falsas y generando alarmismo, quisieron crear incertidumbre pero en cambio se toparon con un rumbo claro, con un pueblo y un gobierno trabajando de la mano como no ocurría en políticas pasadas... rechazamos la lógica de las armas y enfrentamientos".

Tras un abrazo para la foto, López Obrador insistió que los medios de comunicación fueron parte de la propaganda que llegó a Estados Unidos y lamentó que el consulado emitiera una alerta a sus trabajadores por la ola violenta.

"Asunto propagandístico sin duda en Baja California, y hacen escándalo nacional, propaganda también en los medios, hasta en el extranjero se enteraron, en Estados Unidos ¿cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos? Agresiones, tiroteos, nos enteramos ¿acaso mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos que no viajen a Estados Unidos a determinados estados? No porque estamos enfrentando también al mismo tiempo una campaña política de los adversarios, los conservadores están desesperados ya no saben qué hacer".

Con un queda pendiente evitó que María del Pilar diera su opinión sobre la declaración del senador Jaime Bonilla que acusó a la mandataria estatal de pactar con el Cartel Jalisco Nueva Generación lo que generó el reclamo de cárteles con dicha violencia. López Obrador dijo no hay pruebas de eso y pidió mantener la unidad dentro de Morena poniendo por encima de los intereses propios el de la población.

"Le tengo mucho afecto a Jaime, él es de los precursores del movimiento por la democracia en Baja California, cuando iniciamos él nos apoyó mucho y diría siempre, siempre nos ha apoyado y le tengo afecto y le tengo respeto y le puedo decir lo mismo de la gobernadora, la considero una mujer buena, íntegra, con principios, que ha enfrentado muchas adversidades".

Incluso mantuvo un amor y paz enfatizando que él hará lo mismo aceptando tomarse la foto con los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, aunque en Palacio Nacional.

"Amor y paz, no pelearnos, miren que hasta el presidente Fox quiere que nos tomemos una foto, sí como no, cuando se pueda, lo invito a Palacio, los demás a todos, que vayan allá, los invito, a todos, es que él invitó, sí lo invitó y se invitó entonces está doblemente invitado".

El jefe del Ejecutivo Federal recordó que a pesar de los actos que se repitieron en otros estados como Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, no se dieron pérdidas humanas por lo que insistió se trataron de actos propagandísticos que sólo buscan afectar el proyecto de transformación.